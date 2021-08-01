مصرع طفل إثر سقوطه في مستنقع مائي في جازان

جازان (صدى):
لقي طفل مصرعه في الرابعة عشرة من عمره بعد سقوطه في مستنقع مائي في العارضة شرق منطقة جازان حيث تشهد المنطقة أمطاراً غزيرة ولا تزال مستمرة.
تفصيلا، تلقت فرق الدفاع المدني بالمحافظة بلاغاً بحادثة الغرق والتي وقعت في إحدى القرى بالمحافظة؛ حيث هرعت الى الموقع وتم انتشال الجثة من المستنقع.
وأكد مركز الدفاع المدني بالمحافظة على ضرورة متابعة التحذيرات التي تطلقها المديرية العامة للدفاع المدني بالتعاون مع هيئة الأرصاد، سواء عبر منصات التواصل التابعة لها، أو من خلال وسائل الإعلام والمراكز في المحافظات، وتجنُّب النزول لبطون الأودية وأماكن تجمع المياه وجريان السيول تفادياً لحدوث مكروه.