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مصرع طفل إثر سقوطه في مستنقع مائي في جازان

منذ ساعة
1866
مصرع طفل إثر سقوطه في مستنقع مائي في جازان

جازان (صدى):
لقي طفل مصرعه في الرابعة عشرة من عمره بعد سقوطه في مستنقع مائي في العارضة شرق منطقة جازان حيث تشهد المنطقة أمطاراً غزيرة ولا تزال مستمرة.

تفصيلا، تلقت فرق الدفاع المدني بالمحافظة بلاغاً بحادثة الغرق والتي وقعت في إحدى القرى بالمحافظة؛ حيث هرعت الى الموقع وتم انتشال الجثة من المستنقع.

وأكد مركز الدفاع المدني بالمحافظة على ضرورة متابعة التحذيرات التي تطلقها المديرية العامة للدفاع المدني بالتعاون مع هيئة الأرصاد، سواء عبر منصات التواصل التابعة لها، أو من خلال وسائل الإعلام والمراكز في المحافظات، وتجنُّب النزول لبطون الأودية وأماكن تجمع المياه وجريان السيول تفادياً لحدوث مكروه.

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أحدث التعليقات

رااايق
الله يزيدكم من نعيمه ** !!! بس قالوها اللي ما عمرة تبخر تبخر و ........ ***!!!!
رااايق
الله يزيدكم من نعيمه ** !!! بس قالوها اللي ما عمرة تبخر تبخر ***!!!!
رااايق
"حبيبنا أنت وش فيك؟ مافيه شي *** بس محصن ويبي يتنكس ** !! هههههههههههههههه حلويين *** هههههههههههههههههههههه
ابو فهد
لا تتعدى ال 500 الف المقدمة من الاسكان بدون فؤائد والا ستظل فقيرا الى أن تموت. العقار متضخم جدا بسب الضريبه والقرارات الاخيره..متوقع كوارث...
بلسم الروح
كتمت انفاس البنية لاحول ولاقوة الابالله

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