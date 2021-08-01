رجل يقتل امرأة غرقًا لإخراج الجن

أبوظبي (صدى):
أصدرت محكمة الاستئناف في دبي حكمًا بالسجن المؤبد والإبعاد بحق رجل أجنبي، قتل صديقته بإغراقها في حوض الاستحمام، بدعوى أنها كانت مسكونة بالجن وأنه كان يعالجها.
واختلق المتهم في البداية سيناريو لإخراج الجريمة باعتبارها انتحاراً؛ حيث أن علاقة طويلة نشأت بين المتهم والمجني عليها، وكان يغار عليها كثيراً ويلاحقها، فضلاً عن أنه كانت لديه علاقات نسائية متعددة، ما تسبّب في خلافات متكررة بينهما، ومحاولتها الانفصال عنه، لكنه كان يتمسك بها ويطاردها.
وأشاع بأنها مسكونة بالجن، وهو الوحيد القادر على علاجها، وطلب من صديقاتها إقناعها بذلك، وحين لم يجد نفعاً من ذلك عقد العزم على قتلها وخطط بهدوء لذلك؛ حيث اعتدى عليها بالضرب المبرح، مسبباً لها إصابات عدة في وجهها وعنقها ومناطق مختلفة من جسدها.
وبعد ذلك اقتادها إلى الحمام وثبت رأسها تحت صنبور الاستحمام وثبته أسفل المياه حتى فاضت روحها، ثم تركها على هذا الوضع نحو خمس ساعات وسحبها بعد ذلك، معتقداً أن هذا الوضع سيرسخ سيناريو انتحارها، وطلب الإسعاف؛ ليتم القبض عليه ويعترف بجريمته.