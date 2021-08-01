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طيران "أديل" يطلق أولى رحلاته من الدمام إلى بيشة

منذ ساعة
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طيران "أديل" يطلق أولى رحلاته من الدمام إلى بيشة

الدمام (صدى):
أعلن طيران "أديل" اليوم عن إطلاق أولى رحلاته من مطار الملك فهد الدولي بالدمام إلى مطار بيشة جنوب المملكة، كوجهة جديدة ضمن شبكة رحلات الشركة، وذلك ضمن خطتها التوسعية الرامية إلى تغطية مناطق ومدن المملكة.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والعملاء بطيران "أديل" أحمد البراهيم، أن إضافة هذه الرحلة إلى مطار بيشة سيسهم في خدمة المواطنين والمقيمين وراحتهم من خلال توفير تجربة سفر بطريقة حديثة ومبتكرة، مؤكدا مواصلة "أديل" في توسيع أسطولها وشبكة رحلاتها.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام فهد الحربي، أن تشغيل طيران "أديل" رحلاته بين الدمام وبيشة عبر مطار الملك فهد الدولي، جاء بعد استيفائه جميع المتطلبات والإجراءات، منوها بإسهام شركات الطيران في تفعيل جانب المنافسة ودعم حركة السفر والسياحة والتنمية الاقتصادية في المملكة، متطلعاً إلى تطوير هذه الشراكة مع طيران "أديل" لتقديم أفضل خدمة للمسافرين.

الدمام
المملكة
بيشة
رحلات
مطار الملك فهد الدولي
طيران اديل

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أحدث التعليقات

رااايق
الله يزيدكم من نعيمه ** !!! بس قالوها اللي ما عمرة تبخر تبخر و ........ ***!!!!
رااايق
الله يزيدكم من نعيمه ** !!! بس قالوها اللي ما عمرة تبخر تبخر ***!!!!
رااايق
"حبيبنا أنت وش فيك؟ مافيه شي *** بس محصن ويبي يتنكس ** !! هههههههههههههههه حلويين *** هههههههههههههههههههههه
ابو فهد
لا تتعدى ال 500 الف المقدمة من الاسكان بدون فؤائد والا ستظل فقيرا الى أن تموت. العقار متضخم جدا بسب الضريبه والقرارات الاخيره..متوقع كوارث...
بلسم الروح
كتمت انفاس البنية لاحول ولاقوة الابالله

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