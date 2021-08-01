فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت مدينة الملك سعود الطبية توفر أكثر من 40 وظيفة صحية شاغرة (رجال / نساء)، واشترطت المدينة الطبية أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
وأوضحت سعود الطبية أن الوظائف المتوفرة هي طبيب استشاري (عدة تخصصات)، وطبيب نائب (عدة تخصصات)، وأخصائي غير طبيب (تمريض، تروية قلبية)، وفني (تروية قلبية، كهربائية قلب).
وأضافت أن التقديم بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1442/12/22هـ الموافق 2021/08/01م، وسينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب ، مشيرة إلى أنه يمكن التقديم عبر بوابة مدينة سعود الطبية .