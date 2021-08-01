طبيبة أسنان تحذر من انتقال التسوس عن طريق "التقبيل"

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أكدت طبيبة أسنان أنه يمكن الإصابة بتسوس الأسنان عن طريق تقبيل شخص يعاني من سوء صحة أسنانه.
وأوضحت طبيبة الأسنان، تينا سو، إن النظافة السيئة للأسنان من الممكن أن تؤدي إلى تراكم الترسبات وأمراض اللثة، ويمكن أن تخلق أرضا خصبة للبكتيريا، مضيفة: "هناك مخاطر من نقل التسوس أثناء التقبيل، فاللعاب لا يحافظ على رطوبة أفواهنا فحسب،وإنما هو وسيلة رائعة لتعيش وتزدهر بكتيريا الفم".
وقالت أن "التقبيل لمدة 10 ثوان يمكن أن يساهم في نقل حوالي 80 مليون بكتيريا وكائنات دقيقة"، لافتة إلى أن نظافة الأسنان السيئة والكثير من تراكم البلاك والجير تحتوي على بكتيريا تتكاثر باستمرار، ثم تنتقل هذه البكتيريا السيئة عند التقبيل، مما يعرض شريكك لخطر مشاكل الأسنان.
وأشارت إلى أن يجب الاهتمام بنظافة الأسنان الجيدة، والتي تشمل تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميا على الأقل، والتنظيف بالخيط، ومراجعة طبيب الأسنان مرتين على الأقل سنويا لإجراء فحص وتنظيف.