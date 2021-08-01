نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

محمد آل فتيل يحدد موقفه من الانضمام للنصر

منذ ساعة
2094
1
محمد آل فتيل يحدد موقفه من الانضمام للنصر

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر اليوم الأحد موقف محمد آل فتيل لاعب نادي الأهلي من عرض نادي النصر للانضمام للفريق.

وأوضحت مصادر أن آل فتيل بات يميل إلى الموافقة على عرض الأهلي، رغم أنه تلقى أكثر من عرض آخر، من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بحسب صحيفة الرياض

وأضافت مصادر أن الأهلي قدم آخر عروضه المالية، موضحة أن الإعلان الرسمي عن تجديد العقد، أصبح قريبًا جدًا.

يذكر أن الأهلي نجح في حسم أكثر من صفقة أجنبية، أبرزها البرازيلي باولينيو، نجم برشلونة السابق، إلى جانب مواطنه دانكلير، الكرواتي فيليب براداريتش، المقدوني جياني اليوسكي، وأخيرًا السنغالي الحسن نداو.

النصر
الأهلي
محمد آل فتيل

التعليقات

ط 🍹🍹🍹
ط 🍹🍹🍹 عدد التعليقات : 67
منذ 20 دقيقة
للأسف هذا اللاعب نكية على دفاع ألأهلي ولايزالون يجددون له ؟!!!
المفروض ينهون علاقتهم فيه ولايصدقون مدير اعماله بأن النصر او الهلال يرغب
في ضم اللاعب لصفوفهم هذا اللاعب اندية الدرجة الاولى والثانية ماترغب فيه .

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

حبظلم الاثول
ياويلك ايتها الانثى من ذكر الحصان اياك والركوب على ذكر الحصان الأفضل الركوب على انثى الفرس
gharmalah
سلامات . قيمة اربعة اشهر اشتراك تعادل اشتراك في بي ان مدة سنة . go box قال
ط 🍹🍹🍹
للأسف هذا اللاعب نكية على دفاع ألأهلي ولايزالون يجددون له ؟!!! المفروض ينهون علاقتهم فيه ولايصدقون مدير اعماله بأن النصر او الهلال يرغب في...
كجمغلو
يا كثر الاشخاص المعتلين عقليا في الشوارع الله يشفيهم
زائر
ههههه هههه ه ه ه ههههاي

أخر الأخبار

"الجمارك" تحبط تهريب أكثر من 8.7 مليون حبة كبتاجون كانت مُخبأة في إرسالية "كاكاو"
"الجمارك" تحبط تهريب أكثر من 8.7 مليون حبة كبتاجون كانت مُخبأة في إرسالية "كاكاو"
منذ 29 دقيقة 1700
بالصور.. ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في عرعر
بالصور.. ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في عرعر
منذ 34 دقيقة 1622
بالفيديو.. زبون يحاول خداع كاشير في مطعم أثناء شراء تيس
بالفيديو.. زبون يحاول خداع كاشير في مطعم أثناء شراء تيس
منذ 39 دقيقة 1932
سفارة المملكة تنبه المواطنين بتعديل توقيت حظر التجول بتونس
سفارة المملكة تنبه المواطنين بتعديل توقيت حظر التجول بتونس
منذ 44 دقيقة 1752
رجل يقتل امرأة غرقًا لإخراج الجن
رجل يقتل امرأة غرقًا لإخراج الجن
منذ 49 دقيقة 706
مدينة الملك سعود الطبية توفر أكثر من 40 وظيفة صحية شاغرة
مدينة الملك سعود الطبية توفر أكثر من 40 وظيفة صحية شاغرة
منذ ساعة 1605
الحكمي متحدثاً رسمياً للهيئة السعودية للملكية الفكرية
الحكمي متحدثاً رسمياً للهيئة السعودية للملكية الفكرية
منذ ساعة 1789
الفحص الدوري: اشتراط ظهور حالة "محصن" في "توكلنا" للدخول إلى المحطات
الفحص الدوري: اشتراط ظهور حالة "محصن" في "توكلنا" للدخول إلى المحطات
منذ ساعة 1775
سجن شخص استدرج طفلة للتحرش بها
سجن شخص استدرج طفلة للتحرش بها
منذ ساعة 956
محمد آل فتيل يحدد موقفه من الانضمام للنصر
محمد آل فتيل يحدد موقفه من الانضمام للنصر
منذ ساعة 2094