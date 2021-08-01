محمد آل فتيل يحدد موقفه من الانضمام للنصر

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر اليوم الأحد موقف محمد آل فتيل لاعب نادي الأهلي من عرض نادي النصر للانضمام للفريق.
وأوضحت مصادر أن آل فتيل بات يميل إلى الموافقة على عرض الأهلي، رغم أنه تلقى أكثر من عرض آخر، من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بحسب صحيفة الرياض
وأضافت مصادر أن الأهلي قدم آخر عروضه المالية، موضحة أن الإعلان الرسمي عن تجديد العقد، أصبح قريبًا جدًا.
يذكر أن الأهلي نجح في حسم أكثر من صفقة أجنبية، أبرزها البرازيلي باولينيو، نجم برشلونة السابق، إلى جانب مواطنه دانكلير، الكرواتي فيليب براداريتش، المقدوني جياني اليوسكي، وأخيرًا السنغالي الحسن نداو.