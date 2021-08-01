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الحكمي متحدثاً رسمياً للهيئة السعودية للملكية الفكرية

منذ ساعة
1779
الحكمي متحدثاً رسمياً للهيئة السعودية للملكية الفكرية

الرياض (صدى):
أصدر الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، قراراً يقضي بتكليف ياسر بن أحمد الحكمي متحدثاً رسمياً باسم الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

تأتي هذه الخطوة لتعزيز الأداء الإعلامي والاتصالي في الهيئة، تحقيقاً للشفافية، كما أنها ستسهم في تسهيل الوصول إلى المعلومات والبيانات التي تُعنى بها الملكية الفكرية.

ويمتلك الحكمي خبرات عملية متنوعة في قطاع الإعلام والتواصل المؤسسي، حيث عمل في عدد من وسائل الإعلام الإذاعية والتلفزيونية، إضافةً إلى عدد من الجهات الحكومية.

يذكر أن الهيئة السعودية الملكية الفكرية، تُعنى بتنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة، ودعمها ، وتنميتها ، ورعايتها ، وحمايتها ، وإنفاذها ، والارتقاء بها وفق أفضل الممارسات العالمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتسجيل الملكيات الفكرية المختلفة ومنحها وثائق الحماية وإنفاذها مع توفير المعلومات المتعلقة بها وإتاحتها للجمهور.

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الهيئة السعودية للملكية الفكرية

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أحدث التعليقات

حبظلم الاثول
ياويلك ايتها الانثى من ذكر الحصان اياك والركوب على ذكر الحصان الأفضل الركوب على انثى الفرس
gharmalah
سلامات . قيمة اربعة اشهر اشتراك تعادل اشتراك في بي ان مدة سنة . go box قال
ط 🍹🍹🍹
للأسف هذا اللاعب نكية على دفاع ألأهلي ولايزالون يجددون له ؟!!! المفروض ينهون علاقتهم فيه ولايصدقون مدير اعماله بأن النصر او الهلال يرغب في...
كجمغلو
يا كثر الاشخاص المعتلين عقليا في الشوارع الله يشفيهم
زائر
ههههه هههه ه ه ه ههههاي

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