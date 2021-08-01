تمارين سهلة للتخلص من آلام الرقبة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف خبراء عن تمارين رياضية بسيطة للتغلب على آلام الرقبة، والتي تكون بسبب الجلوس بشكل منحن لساعات طويلة أمام أجهزة الكمبيوتر والشاشات.
وقال الخبراء، يمكن أن يكون التنفس سببا لآلام الرقبة، إذ لا يتنفس الأشخاص بعمق، خاصة عندما يعانون من التوتر.
كما أن العمل على الجلوس والوقوف في وضع محاذاة، والتنفس من الحجاب الحاجز هما المفتاحان لذلك، لكن قد تلعب ممارسة تمارين التمدد دورا مهمّا بعد ذلك
قم بتحريك رأسك جانبا ومحاولة لمس كتفيك بأذنك. هذا يعد تمرينا جيدا لتمديد رقبتك، ولا تنس أن تتنفس.
يمكنك تحريك كتفيك للأمام ثم العودة للوضعية الأولى، عليك أن تشعر بارتخاء العضلات، ويمكن أن يساعدك الركوع على أربع على تمدد ليس فقط عضلات رقبتك، ولكن يمكنك أيضا تخفيف آلام الظهر.