سجن شخص استدرج طفلة للتحرش بها

بيروت (صدى):
ألقت الجهات الأمنية في لبنان القبض على شخص تحرش بطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات أثناء لعبها مع صديقة لها.
واستغل الجاني، وجود الفتاتين بمفردهما قرب مستشفى يعمل به وراح يتودد لهما بأن يدعهما يساعدانه في التنظيف، من خلال فتح كيس النفايات وكان يعطي كل واحدة منهما مبلغ ألف ليرة.
وأقدم المتهم على التحرش بالطفلة وتقبيلها بعدما تنحى بالطفلتين خلف الأشجار؛ لتفر الطفلة هاربة وقد أعلمت والدتها التي لم تعرف وقتها من هو الفاعل.
وقال المتهم أن ما أقدم عليه لم يكن مجرد قبلة عادية وأنه لم يكن يسيطر على نفسه، لافتًا إلى أنه يعاني من حرمان جنسي منذ فترة طويلة كونه يقيم في بيروت وزوجته تقيم في الجنوب؛ حيث تم إلقاء القبض عليه وإحالته الى محكمة الجنايات في بيروت لمحاكمته بما اتهم به.