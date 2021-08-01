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تطبيق إلزامية التحصين لدخول رئاسة شؤون الحرمين ومرافقها بدءًا من اليوم

منذ 8 دقائق
1371
تطبيق إلزامية التحصين لدخول رئاسة شؤون الحرمين ومرافقها بدءًا من اليوم

مكة المكرمة (صدى):
أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للأمن والسلامة، اليوم الأحد، عن بدء تطبيق إلزامية التحصين، ومنع دخول الغير محصنين مقرها الرئيسي والمرافق التابعة لها، ويأتي ذلك تطبيقًا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد والحفاظ على الصحة العامة ومنها اشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة ‏(محصن -محصن جرعة أولى - محصن متعافي) لدخول أي منشأة حكومية سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة.

وقال مدير عام الإدارة العامة للأمن والسلامة سعادة الأستاذ فايز بن عبدالرحمن الحارثي إن الإدارة استعدت بكامل طاقمها للتواجد على بوابات المنشآت والمرافق الخارجية للتأكد من تطبيق توكلنا و الحالات المسموح بها ومنع المخالفين، مشيراً إلى ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتعقيم الأيدي بشكل مستمر، والالتزام بالبروتوكولات المعتمدة.

وأضاف: تتضمن استعدادات الإدارة تكثيف الجولات الميدانية داخل المسجد الحرام والمبنى الرئيسي للرئاسة العامة والمرافق التابعة لها كمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ومعرض عمارة الحرمين الشريفين، ومكتبة الحرم المكي الشريف وغيرها من المرافق للتأكد من تطبيق الإجراءات التي اتخذتها المملكة للحفاظ على الصحة العامة ومتابعة أعمال الرقابة الصحية لحزم الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

رئاسة شؤون الحرمين
التحصين
فيروس كورونا

التعليقات

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أحدث التعليقات

العلاوي
استري حالك و ابتعدي عن الرياضات التي لا تليق بالمرأة المسلمة مجرد استعراض لجسد المرأة ما عندنا غزوات ولا عندنا حرب بحاجة فروسيتك يا...
النشمي
يعني الموجودين الحين ماهم طيبين او نقول عيال (ك ........ )ياليت تدققون على الكلمة ذي غثيتونا فيها
فريق محنشل (مسروق)
لا منت غلطان يا ابو نير سيان بس على الرادي الاذاعة الله لا يهينك عاد من زين الدوري ما شفته مجاني اروح ادفع عشان...
فريق محنشل (مسروق)
لا منت غلطان يا ابو نير سيان بس على الرادي الاذاعة الله لا يهينك عاد من زين الدوري ما شفته مجاني اروح ادفع عشان...
صنيان
اخ بس

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