تحسن ملحوظ في حالة دلال عبدالعزيز الصحية

القاهرة (صدى):
أكدت مصادر طبية مسؤولة بالمستشفى الجديد الذي نقلت إليه الفنانة المصرية، دلال عبدالعزيز، على وجود تحسن ملحوظ في حالتها الصحية.
وقالت أن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، تشهد تحسنا ملحوظا، خاصة أنها تستطيع التحدث والسير بشكل طبيعي، كما أن أسرتها موجودة معها بشكل دائم، وهناك إحتمالية كبيرة بأن تغادر المستشفى خلال أسبوعين من الآن إذا استمرت على هذا النحو من التحسن.
وتخضع الفنانة دلال عبد العزيز، لرعاية مباشرة من قبل مجموعة من الأستاذة المتخصصين في أمراض الصدر داخل المستشفي الحكومي التي نُقلت إليها مؤخرًا، وذلك بعد معاناتها من آثار إصابته بفيروس كورونا، فيما تحتاج للأكسجين الطبي بشكل دائم بسبب وجود تليف في الرئة.