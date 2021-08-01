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تحسن ملحوظ في حالة دلال عبدالعزيز الصحية

منذ 28 دقيقة
639
تحسن ملحوظ في حالة دلال عبدالعزيز الصحية

القاهرة (صدى):
أكدت مصادر طبية مسؤولة بالمستشفى الجديد الذي نقلت إليه الفنانة المصرية، دلال عبدالعزيز، على وجود تحسن ملحوظ في حالتها الصحية.

وقالت أن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، تشهد تحسنا ملحوظا، خاصة أنها تستطيع التحدث والسير بشكل طبيعي، كما أن أسرتها موجودة معها بشكل دائم، وهناك إحتمالية كبيرة بأن تغادر المستشفى خلال أسبوعين من الآن إذا استمرت على هذا النحو من التحسن.

وتخضع الفنانة دلال عبد العزيز، لرعاية مباشرة من قبل مجموعة من الأستاذة المتخصصين في أمراض الصدر داخل المستشفي الحكومي التي نُقلت إليها مؤخرًا، وذلك بعد معاناتها من آثار إصابته بفيروس كورونا، فيما تحتاج للأكسجين الطبي بشكل دائم بسبب وجود تليف في الرئة.

 

 

فيروس كورونا
الحالة الصحية
دلال عبدالعزيز

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أحدث التعليقات

العلاوي
استري حالك و ابتعدي عن الرياضات التي لا تليق بالمرأة المسلمة مجرد استعراض لجسد المرأة ما عندنا غزوات ولا عندنا حرب بحاجة فروسيتك يا...
النشمي
يعني الموجودين الحين ماهم طيبين او نقول عيال (ك ........ )ياليت تدققون على الكلمة ذي غثيتونا فيها
فريق محنشل (مسروق)
لا منت غلطان يا ابو نير سيان بس على الرادي الاذاعة الله لا يهينك عاد من زين الدوري ما شفته مجاني اروح ادفع عشان...
فريق محنشل (مسروق)
لا منت غلطان يا ابو نير سيان بس على الرادي الاذاعة الله لا يهينك عاد من زين الدوري ما شفته مجاني اروح ادفع عشان...
صنيان
اخ بس

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