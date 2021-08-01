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"الفخارية" تقرر إيقاف العمل بالمصنع الأول لحدوث حريق

منذ 53 دقيقة
1715
"الفخارية" تقرر إيقاف العمل بالمصنع الأول لحدوث حريق

الرياض (صدى):
تعرضت الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية، لحريق في قسم الوصلات المرنة في المصنع الأول، دون وقوع أي إصابات بشرية.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، اليوم الأحد، إن ذلك أدى إلى إيقاف العمل مؤقتًا بالمصنع الأول، مؤكدة أنه من المقرر استئناف العمليات الإنتاجية في الأقسام الأخرى خلال ثلاثة أيام.

وأوضحت أنها تقوم حالياً بالتحقق من أسباب الحادث وتقييم الأثر المالي في ظل التغطية التأمينية للمصنع علماً بأن التأمين يغطي كامل أصول المصنع وكذلك توقف العمليات الإنتاجية.

وفي حين أضافت أن العمليات الإنتاجية في المصنع الثاني مستمرة بشكل طبيعي مؤكدة التزامها بتوفير كافة احتياجات عملائها دون أي تأخير لحين استئناف العمل بالقسم المتضرر في المصنع الأول.

حريق
أنابيب
الفخارية

التعليقات

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أحدث التعليقات

العلاوي
استري حالك و ابتعدي عن الرياضات التي لا تليق بالمرأة المسلمة مجرد استعراض لجسد المرأة ما عندنا غزوات ولا عندنا حرب بحاجة فروسيتك يا...
النشمي
يعني الموجودين الحين ماهم طيبين او نقول عيال (ك ........ )ياليت تدققون على الكلمة ذي غثيتونا فيها
فريق محنشل (مسروق)
لا منت غلطان يا ابو نير سيان بس على الرادي الاذاعة الله لا يهينك عاد من زين الدوري ما شفته مجاني اروح ادفع عشان...
فريق محنشل (مسروق)
لا منت غلطان يا ابو نير سيان بس على الرادي الاذاعة الله لا يهينك عاد من زين الدوري ما شفته مجاني اروح ادفع عشان...
صنيان
اخ بس

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