"الفخارية" تقرر إيقاف العمل بالمصنع الأول لحدوث حريق

الرياض (صدى):
تعرضت الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية، لحريق في قسم الوصلات المرنة في المصنع الأول، دون وقوع أي إصابات بشرية.
وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، اليوم الأحد، إن ذلك أدى إلى إيقاف العمل مؤقتًا بالمصنع الأول، مؤكدة أنه من المقرر استئناف العمليات الإنتاجية في الأقسام الأخرى خلال ثلاثة أيام.
وأوضحت أنها تقوم حالياً بالتحقق من أسباب الحادث وتقييم الأثر المالي في ظل التغطية التأمينية للمصنع علماً بأن التأمين يغطي كامل أصول المصنع وكذلك توقف العمليات الإنتاجية.
وفي حين أضافت أن العمليات الإنتاجية في المصنع الثاني مستمرة بشكل طبيعي مؤكدة التزامها بتوفير كافة احتياجات عملائها دون أي تأخير لحين استئناف العمل بالقسم المتضرر في المصنع الأول.