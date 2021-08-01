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أمير جازان يوجه بتطبيق قرار التحصين شرطاً لدخول إمارة المنطقة والمنشآت العامة والخاصة

منذ 4 ساعات
1991
أمير جازان يوجه بتطبيق قرار التحصين شرطاً لدخول إمارة المنطقة والمنشآت العامة والخاصة

جازان (صدى):
وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، بتفعيل القرارات والتعليمات الصادرة، بتنفيذ شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة وذلك بإمارة المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها والجهات الحكومية والخاصة بالمنطقة ، والذي يدخل حيز التنفيذ اليوم الأحد الأول من شهر أغسطس 2021م .

وأكد سموه على مضاعفة الجهود الرقابية والمتابعات الميدانية والعمل بشكل مكثف وعلى مدار الساعة وعدم التهاون في رصد أي مخالفات تتعلق بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد ، ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي حددتها وزارة الصحة، مؤكداً سموه حرصه وسمو نائبه على متابعة كل ما يسهم في الحد من التجمعات وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية الصحية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمنطقة.

ودعا ‏سموه المواطنين والمقيمين للتعاون مع الجهود القائمة على خدمتهم وحمايتهم بدعم من القيادة الحكيمة والوزارات المعنية من خلال التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية، راجياً الصحة والسلامة للجميع.

أمير جازان
كورونا
المنشآت العامة
قرار التحصين

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أحدث التعليقات

حبظلم الاثول
ياويلك ايتها الانثى من ذكر الحصان اياك والركوب على ذكر الحصان الأفضل الركوب على انثى الفرس
gharmalah
سلامات . قيمة اربعة اشهر اشتراك تعادل اشتراك في بي ان مدة سنة . go box قال
ط 🍹🍹🍹
للأسف هذا اللاعب نكية على دفاع ألأهلي ولايزالون يجددون له ؟!!! المفروض ينهون علاقتهم فيه ولايصدقون مدير اعماله بأن النصر او الهلال يرغب في...
كجمغلو
يا كثر الاشخاص المعتلين عقليا في الشوارع الله يشفيهم
زائر
ههههه هههه ه ه ه ههههاي

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