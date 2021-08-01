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نموذج لمدارس الطيبين قبل أكثر من 40 عام
منذ ساعة
989
1
(صدى):
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مدارس
زمن الطيبين
خبر في صورة
التعليقات
النشمي
عدد التعليقات : 521
منذ 17 دقيقة
يعني الموجودين الحين ماهم طيبين او نقول عيال (ك ........ )ياليت تدققون على الكلمة ذي غثيتونا فيها
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أحدث التعليقات
العلاوي
استري حالك و ابتعدي عن الرياضات التي لا تليق بالمرأة المسلمة مجرد استعراض لجسد المرأة ما عندنا غزوات ولا عندنا حرب بحاجة فروسيتك يا...
النشمي
يعني الموجودين الحين ماهم طيبين او نقول عيال (ك ........ )ياليت تدققون على الكلمة ذي غثيتونا فيها
فريق محنشل (مسروق)
لا منت غلطان يا ابو نير سيان بس على الرادي الاذاعة الله لا يهينك عاد من زين الدوري ما شفته مجاني اروح ادفع عشان...
فريق محنشل (مسروق)
لا منت غلطان يا ابو نير سيان بس على الرادي الاذاعة الله لا يهينك عاد من زين الدوري ما شفته مجاني اروح ادفع عشان...
صنيان
اخ بس
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