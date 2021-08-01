شكران مرتجى ترد على تشبيهها بـ "نسرين طافش "

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أظهرت صورة متداولة، الفنانة السورية شكران مرتجى ، بشكل جديد حيث تفاعل معها عدد من المتابعين، في حين شّبه آخرون لإطلالتها الجديدة بالفنانة نسرين طافش.
وظهرت فيها بإطلالة مختلفة رافعة يدها بعلامة النصر حيث اعتمدت مكياجا أبرز ملامحها، مع شعر مربوط باللون الأحمر.
وعَّلقت على الصورة التي نشرتها قائلة: "بالحب والمحبة اللذين رزقني هللا بهما في قلبي وروحي، ورضا الله والوالدين، والعمل والأصدقاء الأوفياء ومحبتكم انتصر على معارك الحياة الكثيرة، والخيبات.
وأضافت :والأحلام المؤَّجلة والتي أحياًنا ُتسلب، قلبي صاِف في أكره أحدا، أحزن أنقهر لكن أسامح، الحياة قصيرة كثير
وردت شكران على تشبيهها بنسرين طافش، قائلة أّن نسرين هي الأجمل.