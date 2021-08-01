وظائف شاغرة في مجموعة الشايع الدولية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت مجموعة الشايع الدولية، عن وجود وظائف شاغرة للرجال والنساء بالرياض في مجال مبيعات التجزئة، مشترطة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
وأوضحت المجموعة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مساعد المبيعات، مشرف قسم، مدير قسم، مدير معرض، إداري معرض، مدير VM، بينما مقر العمل داخل المولات بالرياض.
واشترطت اللغة الإنجليزية جيدة تحدثا وكتابة، ويفضل خبرة بالمبيعات بمحلات الأزياء، فيما المزايا والحقوق الوظيفية: راتب أساسي، بدل سكن، بدل نقل، تأمين طبي، عمولات شهرية، دورات تطويرية وتدريبية، بطاقة تخفيض على العلامات التجارية والمطاعم التابعة للشركة.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب؛ حيث ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة H&M في عنوان البريد): [email protected]