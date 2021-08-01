نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

وظائف شاغرة في مجموعة الشايع الدولية

منذ ساعة
1621
وظائف شاغرة في مجموعة الشايع الدولية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت مجموعة الشايع الدولية، عن وجود وظائف شاغرة للرجال والنساء بالرياض في مجال مبيعات التجزئة، مشترطة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأوضحت المجموعة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مساعد المبيعات، مشرف قسم، مدير قسم، مدير معرض، إداري معرض، مدير VM، بينما مقر العمل داخل المولات بالرياض.

واشترطت اللغة الإنجليزية جيدة تحدثا وكتابة، ويفضل خبرة بالمبيعات بمحلات الأزياء، فيما المزايا والحقوق الوظيفية: راتب أساسي، بدل سكن، بدل نقل، تأمين طبي، عمولات شهرية، دورات تطويرية وتدريبية، بطاقة تخفيض على العلامات التجارية والمطاعم التابعة للشركة.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب؛ حيث ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة H&M في عنوان البريد): [email protected]

وظائف
الرياض
الشايع الدولية

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

العلاوي
استري حالك و ابتعدي عن الرياضات التي لا تليق بالمرأة المسلمة مجرد استعراض لجسد المرأة ما عندنا غزوات ولا عندنا حرب بحاجة فروسيتك يا...
النشمي
يعني الموجودين الحين ماهم طيبين او نقول عيال (ك ........ )ياليت تدققون على الكلمة ذي غثيتونا فيها
فريق محنشل (مسروق)
لا منت غلطان يا ابو نير سيان بس على الرادي الاذاعة الله لا يهينك عاد من زين الدوري ما شفته مجاني اروح ادفع عشان...
فريق محنشل (مسروق)
لا منت غلطان يا ابو نير سيان بس على الرادي الاذاعة الله لا يهينك عاد من زين الدوري ما شفته مجاني اروح ادفع عشان...
صنيان
اخ بس

أخر الأخبار

تطبيق إلزامية التحصين لدخول رئاسة شؤون الحرمين ومرافقها بدءًا من اليوم
تطبيق إلزامية التحصين لدخول رئاسة شؤون الحرمين ومرافقها بدءًا من اليوم
منذ 7 دقائق 1365
الحياة الفطرية تعلق على مقطع يرصد تفاخر شخصين باصطياد أرانب برية
الحياة الفطرية تعلق على مقطع يرصد تفاخر شخصين باصطياد أرانب برية
منذ 17 دقيقة 1602
تحسن ملحوظ في حالة دلال عبدالعزيز الصحية
تحسن ملحوظ في حالة دلال عبدالعزيز الصحية
منذ 27 دقيقة 635
بالفيديو.. انقلاب مركبة تحمل بضاعة على أحد الطرق في ‎جازان بسبب الأمطار الغزيرة
بالفيديو.. انقلاب مركبة تحمل بضاعة على أحد الطرق في ‎جازان بسبب الأمطار الغزيرة
منذ 47 دقيقة 1712
"الفخارية" تقرر إيقاف العمل بالمصنع الأول لحدوث حريق
"الفخارية" تقرر إيقاف العمل بالمصنع الأول لحدوث حريق
منذ 53 دقيقة 1712
جامعة نجران تعلن عودة الدراسة حضورياً لمراحل الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا
جامعة نجران تعلن عودة الدراسة حضورياً لمراحل الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا
منذ 57 دقيقة 1754
وظائف شاغرة في مجموعة الشايع الدولية
وظائف شاغرة في مجموعة الشايع الدولية
منذ ساعة 1621
بالفيديو.. أول نادٍ لتعليم الفروسية للسيدات في حائل
بالفيديو.. أول نادٍ لتعليم الفروسية للسيدات في حائل
منذ ساعة 1630
نموذج لمدارس الطيبين قبل أكثر من 40 عام
نموذج لمدارس الطيبين قبل أكثر من 40 عام
منذ ساعة 982
شكران مرتجى ترد على تشبيهها بـ "نسرين طافش "
شكران مرتجى ترد على تشبيهها بـ "نسرين طافش "
منذ ساعة 893