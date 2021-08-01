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جامعة نجران تعلن عودة الدراسة حضورياً لمراحل الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا

منذ 57 دقيقة
1754
جامعة نجران تعلن عودة الدراسة حضورياً لمراحل الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا

نجران (صدى):
أعلنت جامعة نجران أمس، عودة الدراسة حضورياً لمراحل الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا في مقرات الجامعة وفروعها، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية الصادرة من وزارة الصحة.

وأكدت الجامعة في بيانها الصادر منع غير المحصّنين من الدخول لمقرات ومرافق الجامعة اعتباراً من اليوم، سواءً لأداء العمل أو المراجعة أو الدراسة، مشددةً على ضرورة إبراز تطبيق "توكلنا" عند بوابات الدخول للمدينة الجامعية؛ للتحقق من الحالة الصحية.

ودعت الجامعة منسوبيها من أعضاء هيئة تدريس وموظفين وطلبة إلى سرعة الحصول على اللقاح، عبر إحدى مراكز لقاحات الجامعة الثلاثة المخصصة لهم، دون الحاجة لحجز موعد مسبق.

الدراسة
وزارة الصحة
جامعة نجران
الإجراءات الاحترازية

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أحدث التعليقات

العلاوي
استري حالك و ابتعدي عن الرياضات التي لا تليق بالمرأة المسلمة مجرد استعراض لجسد المرأة ما عندنا غزوات ولا عندنا حرب بحاجة فروسيتك يا...
النشمي
يعني الموجودين الحين ماهم طيبين او نقول عيال (ك ........ )ياليت تدققون على الكلمة ذي غثيتونا فيها
فريق محنشل (مسروق)
لا منت غلطان يا ابو نير سيان بس على الرادي الاذاعة الله لا يهينك عاد من زين الدوري ما شفته مجاني اروح ادفع عشان...
فريق محنشل (مسروق)
لا منت غلطان يا ابو نير سيان بس على الرادي الاذاعة الله لا يهينك عاد من زين الدوري ما شفته مجاني اروح ادفع عشان...
صنيان
اخ بس

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