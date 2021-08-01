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بالفيديو.. أول نادٍ لتعليم الفروسية للسيدات في حائل

منذ ساعة
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بالفيديو.. أول نادٍ لتعليم الفروسية للسيدات في حائل

حائل (صدى):
شهد أول نادٍ لتعليم الفروسية وركوب «بنات الريح» للسيدات في مدينة حائل إقبالًا متزايدًا من قبل السيدات.

وأوضحت ابتسام الزقدي، مؤسسة النادي في حائل: "سعينا لكي نُمكن المرأة من ركوب الخيل، حتى تمارس هوايتها لأنها من الرياضيات التي أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث نهيئ للبنت الجو والمكان المناسب وحتى يكون الأهل مرتاحين"، بحسب تقرير برنامج "mbc في أسبوع" على قناة "mbc" .

ويتعلم المتدربات في هذا الميدان أساسيات ركوب الخيل وطريقة تربية الخيول وترويضها تحت إشراف مدربات معتمدات من نادي الفروسية؛ حيث لم تعد رياضة الفروسية حكرًا على الشباب هناك، بل جذبت أندية الفروسية والإسطبلات الخاصة للخيول في حائل العديد من الفتيات لتعلم الفروسية ومنافسة الشباب على هذه الرياضة العريقة.

 

حائل
سيدات
الفروسية
بنات الريح
نادي فروسية

التعليقات

العلاوي
العلاوي عدد التعليقات : 1
منذ 16 دقيقة
استري حالك و ابتعدي عن الرياضات التي لا تليق بالمرأة المسلمة مجرد استعراض لجسد المرأة

ما عندنا غزوات ولا عندنا حرب بحاجة فروسيتك يا اختي العزيزه

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أحدث التعليقات

العلاوي
استري حالك و ابتعدي عن الرياضات التي لا تليق بالمرأة المسلمة مجرد استعراض لجسد المرأة ما عندنا غزوات ولا عندنا حرب بحاجة فروسيتك يا...
النشمي
يعني الموجودين الحين ماهم طيبين او نقول عيال (ك ........ )ياليت تدققون على الكلمة ذي غثيتونا فيها
فريق محنشل (مسروق)
لا منت غلطان يا ابو نير سيان بس على الرادي الاذاعة الله لا يهينك عاد من زين الدوري ما شفته مجاني اروح ادفع عشان...
فريق محنشل (مسروق)
لا منت غلطان يا ابو نير سيان بس على الرادي الاذاعة الله لا يهينك عاد من زين الدوري ما شفته مجاني اروح ادفع عشان...
صنيان
اخ بس

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