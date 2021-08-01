هيونداي تستعد لإطلاق سوناتا 2023 فيس ليفت

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أعلنت هيونداي عن استعدادها لإطلاق سوناتا فيس ليفت مطلع العام المقبل، حيث شهد الجيل الثامن الحالي من سوناتا انخفاض المبيعات، لدرجة أن هيونداي أغلقت بالفعل خط إنتاجها في مصنع أسان، في حين تُباع ازيرا بشكل جيد والتي يتم بناؤها أيضاً في مصنع أسان.
وكشفت عن سوناتا سينسوس 1.6 توربو (سوناتا سبورت) حيث لم تتمكن سوناتا من التفوق على ازيرا في المبيعات.
وانخفضت مبيعات السيارة بنسبة 31% في يونيو الماضي مُسجلة 4,035 سيارة مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، في حين تم بيع ضعف هذا الرقم من سيارات أزيرا وكيا كيه 5.