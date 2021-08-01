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هيونداي تستعد لإطلاق سوناتا 2023 فيس ليفت

منذ ساعتين
1728
هيونداي تستعد لإطلاق سوناتا 2023 فيس ليفت

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أعلنت هيونداي عن استعدادها لإطلاق سوناتا فيس ليفت مطلع العام المقبل، حيث شهد الجيل الثامن الحالي من سوناتا انخفاض المبيعات، لدرجة أن هيونداي أغلقت بالفعل خط إنتاجها في مصنع أسان، في حين تُباع ازيرا بشكل جيد والتي يتم بناؤها أيضاً في مصنع أسان.

وكشفت عن سوناتا سينسوس 1.6 توربو (سوناتا سبورت) حيث لم تتمكن سوناتا من التفوق على ازيرا في المبيعات.

وانخفضت مبيعات السيارة بنسبة 31% في يونيو الماضي مُسجلة 4,035 سيارة مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، في حين تم بيع ضعف هذا الرقم من سيارات أزيرا وكيا كيه 5.

هيونداي
سوناتا
فيس ليفت

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العلاوي
استري حالك و ابتعدي عن الرياضات التي لا تليق بالمرأة المسلمة مجرد استعراض لجسد المرأة ما عندنا غزوات ولا عندنا حرب بحاجة فروسيتك يا...
النشمي
يعني الموجودين الحين ماهم طيبين او نقول عيال (ك ........ )ياليت تدققون على الكلمة ذي غثيتونا فيها
فريق محنشل (مسروق)
لا منت غلطان يا ابو نير سيان بس على الرادي الاذاعة الله لا يهينك عاد من زين الدوري ما شفته مجاني اروح ادفع عشان...
فريق محنشل (مسروق)
لا منت غلطان يا ابو نير سيان بس على الرادي الاذاعة الله لا يهينك عاد من زين الدوري ما شفته مجاني اروح ادفع عشان...
صنيان
اخ بس

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