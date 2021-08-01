12 فائدة صحية لأوراق الموز وأبرزها علاج السكري

أميرة خالد (صدى):
اعتبرت دراسات كثيرة أن أوراق الموز لها فوائد طبية لبعض الحالات وليس لها أي آثار جانبية ، ويحب التعامل معها بعد استشارة متخصصين.
وأوضحت دراسات 12 فائدة لأوراق الموز كثيرا من هذه الفوائد دعمتها دراسات علمية، وبعضها دعمته التجارب الشخصية لشعوب تعاملت مع هذه النبتة، بحسب موقع "بولدسكاي"
1. علاج نزلات البرد والإنفلونزا
تحتوي أوراق الموز على مضادات الأكسدة القوية التي قد تساعد في علاج نزلات البرد البسيطة بطريقة العلاج الذاتي.
2. تقليل الحمى
تساعد المواد الكيميائية النباتية الموجودة في أوراق الموز في منع أو علاج حالات مثل الحمى بسبب آثارها الخافضة للحرارة ومضادات الميكروبات والالتهابات.
3. بديل لتضميد الجروح
تُعد أوراق الموز ضمادات رخيصة وفعالة للجروح في العديد من البلدان النامية نظرًا لتميزها ورخص ثمنها وخصائصها المتاحة بسهولة.
4. تقوية جهاز المناعة
وجدت دراسة أن الليكتين، وهو نوع من البروتين موجود بكثرة في أوراق الموز، ويتمتع الليكتين بخصائص مناعية قوية قد تساعد في زيادة عدد الخلايا التائية في الجسم التي تعد جزءًا من الخلايا المناعية التي تساعد في اكتشاف وتحديد مسببات الأمراض في الجسم وإرسال إشارات إلى الخلايا البائية لتدميرها.
5. يقلل من السيلوليت
تساعد أوراق الموز على تقليل التهاب النسيج الخلوي في الجسم، حيث يمكن القيام بذلك عن طريق هرس الأوراق ووضعها على الجلد حيث يوجد التهاب النسيج الخلوي.
6. جيد للشعر
تعمل أوراق الموز كمكون رائع للشعر وقد تساعد في التخلص من بعض مشاكل الشعر مثل قشرة الرأس والشعر المتهيج والشيب.
7. يعالج مرض السكري
تعتبر أوراق الموز مصدرًا محتملاً للروتين، وهو نبات الفلافونويد الذي له تأثيرات مضادة لمرض السكري ومضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة.
8. يعالج القرحة
أظهرت دراسة تتحدث عن الخاصية المضادة للقرحة لأوراق الموز، وتقول إن الأوراق تحتوي على مركبات الفلافونويد والعديد من المركبات العضوية وغير العضوية مثل القلويات والعفص ومضادات الأكسدة والأحماض الفينولية التي قد توفر تأثيرات وقائية ضد إصابة الغشاء المخاطي في المعدة وتعالج الحالة.
9. قد يحسن الشهية
يمكن للعديد من الحالات طويلة المدى وقصيرة المدى مثل أمراض الكبد والحمى ومشاكل الكلى والتسمم الغذائي والتهاب الكبد أن تقلل من شهية الشخص. تقول مثل هذه الدراسات القصصية أن رائحة أوراق الموز يمكن أن تساعد في تحفيز الشهية عند تقديمها على طبق ملفوف بالموز.
10. قد تحيد السموم
يتفاعل مستخلص أوراق الموز مع بروتينات سم الأفعى، وعندها فإن التانينات والبوليفينول في الأوراق تميل إلى تعطيل البروتينات السامة، وقد تقلل من تأثيرها إلى حد ما.
11. اصنع غلافًا صحيًا للطعام
تستخدم أوراق الموز تقليديا لأسباب صحية عديدة، أولاً وقبل كل شيء، تميل الأطعمة المغلفة بأوراق الموز إلى البقاء خالية من السموم مقارنةً باللفائف البلاستيكية، حيث لا تختلط السموم البلاستيكية بالطعام.
12. إضافة نكهة فريدة للطعام
تستخدم أوراق الموز على نطاق واسع في الطبخ، فمن المعروف أن الأطعمة التي يتم تغليفها وطهيها في أوراق الموز تحصل على مركبات نباتية حيوية من الأوراق مثل "إيبيغالوكاتشين"، وهو بوليفينول معروف بقدرته على الحد من العديد من الأمراض الالتهابية والمزمنة مثل السرطان وأمراض القلب والزهايمر.