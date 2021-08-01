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بالفيديو.. فوز الفهد: عيوني لم تر النوم منذ قدوم مولودي الأول

منذ ساعة
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بالفيديو.. فوز الفهد: عيوني لم تر النوم منذ قدوم مولودي الأول

خالد الظفيري (صدى):
كشفت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد، عن مدى تعبها بعد ولادة طفلها الأول، مؤكدة إنها ما زالت في حالة من التعب عقب عملية الولادة.

وأوضحت فوز الفهد، في مقطع فيديو عبر سناب شات، أنها لا تستطيع الرد على جميع من يهنئونها بقدوم مولودها، مضيفة: "كما أن عيوني لم ترَ النوم"، لافتة إلى أنها تقوم بتصوير الورود والهدايا والكروت،"حق كل الناس اللي باركوا وطرشوا المستشفى شكراً تدرون حب الناس نعمة".

وأشارت إلى أنها على مدار ست سنوات في هذا المجال تعرفت على أشخاص كثيرين يشاركونها وتشاركهم جميع المناسبات، قائلة: "هذا الشيء وايد يفرحني علاقتي بالناس ومع البنات طيبة الحمد لله يارب على هذه النعمة".

وأضافت عن الورود التي تلقتها: "أنا أبداً ما أكب الورد ناس كتير في مناسبات تطرشلي ورد وأنا بتبرع بيه"، مؤكدة إنها تتبرع بالورود للجمعيات الخيرية كي يهدوها لمن يستحقون من المحتاجين في مناسبات مختلفة مثل عرس أو عيد ميلاد وخلافه.

ولادة
فوز الفهد
فن ومشاهير

التعليقات

صنيان
صنيان عدد التعليقات : 2688
منذ 36 دقيقة
اخ بس

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أحدث التعليقات

فريق محنشل (مسروق)
لا منت غلطان يا ابو نير سيان بس على الرادي الاذاعة الله لا يهينك عاد من زين الدوري ما شفته مجاني اروح ادفع عشان...
فريق محنشل (مسروق)
لا منت غلطان يا ابو نير سيان بس على الرادي الاذاعة الله لا يهينك عاد من زين الدوري ما شفته مجاني اروح ادفع عشان...
صنيان
اخ بس
مصدوم
الله يرحمك يا طلال
نجامي
لو العكس وش الحكم؟

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