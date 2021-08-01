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انحراف شاحنة وميكروباص وانهيارات صخرية في محايل عسير

منذ 23 دقيقة
1556
انحراف شاحنة وميكروباص وانهيارات صخرية في محايل عسير

أبها (صدى):
تسببت الأمطار الغزيرة التي تشهدها محافظة محايل عسير في وقوع لعدد من الحوادث والانهيارات الصخرية على طريق محايل أبها.

فقد انحرفت شاحنة وميكروباص بسبب السرعة والمنعطفات الخطرة على الطريق، فضلاً عن بعض الانهيارات الصخرية التي خلفتها الأمطار، وكانت الشاحنة قد سقطت في هوة سحيقة بجوار الطريق في الوقت الذي أغلقت فيه نصف مسار المدخل الشرقي للمدينة، وارتطم ميكروباص بجبل يحاذي الطريق.

وبدورها باشرت الجهات الأمنية تلك الحوادث، وعملت على تنبيه السائقين، وتنظيم الحركة المرورية، والعمل على إزالة تلك المركبات من وسط الطريق.

ونصحت الجهات الأمنية الجميع بضرورة توخي الحذر، وأخذ الحيطة في ظل ما تشهده المنطقة من تقلبات جوية وأجواء ماطرة.

 

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أحدث التعليقات

مرزوق البقمي
ليس حلا التملك عن طريق الشراء الآن من السوق وان استقطاع 60٪ من الراتب ولمدة طويلة جدا تكون كارثية على اقتصاد الاسرة
قرم
ههههههههههههه والله من فضاوة الوقت والعقل والدين. ياليت يحطونهم في سجن فيه ديبان وحيات منزوع منها السم . علشان يكون الجزاء من جنس العمل....
رحآل
أستغرب؛ إلي ينتقدون محمد عبده... بعدما يسمعون صوته ويطربون يقلبها انه ماسمعه. الله يهدينا جميعاً وكسب حسنات باالنقد🙂
؟؟
الاغراء صار تجاره عند بعض البنات لكسب مبالغ التحرش سباق على الدنيا وملذاتها لكن كل شي له نهايه
قرم
طيب..طيب.

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