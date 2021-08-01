انحراف شاحنة وميكروباص وانهيارات صخرية في محايل عسير

أبها (صدى):
تسببت الأمطار الغزيرة التي تشهدها محافظة محايل عسير في وقوع لعدد من الحوادث والانهيارات الصخرية على طريق محايل أبها.
فقد انحرفت شاحنة وميكروباص بسبب السرعة والمنعطفات الخطرة على الطريق، فضلاً عن بعض الانهيارات الصخرية التي خلفتها الأمطار، وكانت الشاحنة قد سقطت في هوة سحيقة بجوار الطريق في الوقت الذي أغلقت فيه نصف مسار المدخل الشرقي للمدينة، وارتطم ميكروباص بجبل يحاذي الطريق.
وبدورها باشرت الجهات الأمنية تلك الحوادث، وعملت على تنبيه السائقين، وتنظيم الحركة المرورية، والعمل على إزالة تلك المركبات من وسط الطريق.
ونصحت الجهات الأمنية الجميع بضرورة توخي الحذر، وأخذ الحيطة في ظل ما تشهده المنطقة من تقلبات جوية وأجواء ماطرة.