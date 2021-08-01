نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

فلكية جدة: تقابل كوكب ‎زحل مع الشمس في سماء الأرض غداً

منذ 52 دقيقة
1482
فلكية جدة: تقابل كوكب ‎زحل مع الشمس في سماء الأرض غداً

جدة (صدى):
قالت الجمعية الفلكية بجدة أن كوكب ‎زحل سيصل إلى ‎التقابل مع الشمس في سماء الأرض يوم الإثنين 02 أغسطس 2021 عند حوالي الساعة التاسعة صباحا بتوقيت المملكة (السادسة صباحا بتوقيت غرينتش) حيث ستكون الأرض بين زحل والشمس، ووجه زحل مضاء بنسبة 100% بنور الشمس وسيكون مشاهدا طوال الليل في أحسن احواله

وأضافت "‏بعد حوالي خمس ساعات من حدوث التقابل سيكون زحل في أقرب مسافة إلى الأرض عند الساعة 02:08 بعد الظهر بتوقيت السعودية ( 11:08 صباحا بتوقيت غرينتش) وسيكون على مسافة 8.9 وحدة فلكية (1,336,706 مليون كيلومتر) ما يعني انه في الواقع ليس في مكان قريب منا في الفضاء مطلقا".

وتابعت "‏كوكب زحل سوف يرصد فوق الأفق الجنوب الشرقي بعد غروب الشمس وبداية الليل حيث سيبدو كنقطة ذهبية للعين المجردة لمعانه (0.1+) - نفس لمعان نجم العيوق - وبالقرب منه كوكب المشتري الساطع، ويصل أعلى نقطة في السماء عند حوالي منتصف الليل وسيغرب في الجنوب الغربي مع شروق الشمس".

وأشارت فلكية جدة إلى أن ‏خلال هذا التقابل ستكون منطقة زحل القطبية الجنوبية مرئية وستميل حلقاته بمقدار 18 درجة باتجاه خط رؤيتنا من الأرض وهي أقل بكثير من أقصى ميل لها البالغ 26 درجة ، والذي كان بين 2016 و 2018.

الأرض
فلكية جدة
كوكب زحل

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

مرزوق البقمي
ليس حلا التملك عن طريق الشراء الآن من السوق وان استقطاع 60٪ من الراتب ولمدة طويلة جدا تكون كارثية على اقتصاد الاسرة
قرم
ههههههههههههه والله من فضاوة الوقت والعقل والدين. ياليت يحطونهم في سجن فيه ديبان وحيات منزوع منها السم . علشان يكون الجزاء من جنس العمل....
رحآل
أستغرب؛ إلي ينتقدون محمد عبده... بعدما يسمعون صوته ويطربون يقلبها انه ماسمعه. الله يهدينا جميعاً وكسب حسنات باالنقد🙂
؟؟
الاغراء صار تجاره عند بعض البنات لكسب مبالغ التحرش سباق على الدنيا وملذاتها لكن كل شي له نهايه
قرم
طيب..طيب.

أخر الأخبار

انحراف شاحنة وميكروباص وانهيارات صخرية في محايل عسير
انحراف شاحنة وميكروباص وانهيارات صخرية في محايل عسير
منذ 22 دقيقة 1519
صورة تاريخية لافتتاح أول كلية عسكرية بالمملكة
صورة تاريخية لافتتاح أول كلية عسكرية بالمملكة
منذ 32 دقيقة 1544
هيئة الترفيه: دخول الفعاليات الترفيهية مقتصر على المحصَّنين
هيئة الترفيه: دخول الفعاليات الترفيهية مقتصر على المحصَّنين
منذ 42 دقيقة 1589
بالصور.. عروس تثير ضجة بقيادتها سيارة زفافها بنفسها
بالصور.. عروس تثير ضجة بقيادتها سيارة زفافها بنفسها
منذ 47 دقيقة 789
فلكية جدة: تقابل كوكب ‎زحل مع الشمس في سماء الأرض غداً
فلكية جدة: تقابل كوكب ‎زحل مع الشمس في سماء الأرض غداً
منذ 52 دقيقة 1482
شاطىء نصف القمر 1983م
شاطىء نصف القمر 1983م
منذ 58 دقيقة 390
وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الأميرة نورة
وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الأميرة نورة
منذ ساعة 1343
النصر يجدد عرضه لضم حارس الأهلي المصري
النصر يجدد عرضه لضم حارس الأهلي المصري
منذ ساعة 1552
معتل نفسي يقتحم ملعبًا ويهدد طفلًا بالقتل في جازان
معتل نفسي يقتحم ملعبًا ويهدد طفلًا بالقتل في جازان
منذ ساعة 10818
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
منذ ساعتين 1264