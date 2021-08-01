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شاطىء نصف القمر 1983م

منذ 58 دقيقة
390
شاطىء نصف القمر 1983م

التعليقات

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أحدث التعليقات

مرزوق البقمي
ليس حلا التملك عن طريق الشراء الآن من السوق وان استقطاع 60٪ من الراتب ولمدة طويلة جدا تكون كارثية على اقتصاد الاسرة
قرم
ههههههههههههه والله من فضاوة الوقت والعقل والدين. ياليت يحطونهم في سجن فيه ديبان وحيات منزوع منها السم . علشان يكون الجزاء من جنس العمل....
رحآل
أستغرب؛ إلي ينتقدون محمد عبده... بعدما يسمعون صوته ويطربون يقلبها انه ماسمعه. الله يهدينا جميعاً وكسب حسنات باالنقد🙂
؟؟
الاغراء صار تجاره عند بعض البنات لكسب مبالغ التحرش سباق على الدنيا وملذاتها لكن كل شي له نهايه
قرم
طيب..طيب.

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