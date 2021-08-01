وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الأميرة نورة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت جامعة الأميرة نورة، بالرياض، توفر وظائف أكاديمية، على درجة "أستاذ مساعد" فما فوق للعام الجامعي 1443- 1442 هـ.
وأوضحت الجامعة أن الوظائف متاحة في كل من التخصصات: الطبية - الصحية - الهندسية والتقنية - الإدارية - القانون - الخدمة الاجتماعية - اللغة العربية، الإنجليزية، الدينية، الفرنسية- تخصصات الإعلام.
الكليات والجهات: كلية طب الأسنان - الطب البشري - كلية الصحة وعلوم التأهيل - كلية التمريض- كلية العلوم - كلية الصيدلة - كلية الهندسة- كلية الآداب - كلية الخدمة الاجتماعية - كلية المجتمع- كلية القانون۔ كلية اللغات- معهد اللغة الإنجليزية - كلية الإدارة والأعمال- معهد تعليم اللغة العربية- كلية علوم الحاسب والمعلومات.
ويشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصلا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها في التخصص المطلوب، وأن تكون الدراسة في المراحل الثلاث: بكالوريوس - ماجستير - دكتوراه، كما يشترط تحقيق شروط وزارة التعليم فيما يتعلق بدراسة مواد بنظام التعليم عن بعد والتعليم المدمج والتعليم الهجين.
التقديم متاح الآن بدءا من اليوم الأحد، وينتهي الخميس بتاريخ 5 أغسطس.