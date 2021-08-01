نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الأميرة نورة

منذ ساعة
1343
وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الأميرة نورة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت جامعة الأميرة نورة، بالرياض، توفر وظائف أكاديمية، على درجة "أستاذ مساعد" فما فوق للعام الجامعي 1443- 1442 هـ.

وأوضحت الجامعة أن الوظائف متاحة في كل من التخصصات: الطبية - الصحية - الهندسية والتقنية - الإدارية - القانون - الخدمة الاجتماعية - اللغة العربية، الإنجليزية، الدينية، الفرنسية- تخصصات الإعلام.

الكليات والجهات: كلية طب الأسنان - الطب البشري - كلية الصحة وعلوم التأهيل - كلية التمريض- كلية العلوم - كلية الصيدلة - كلية الهندسة- كلية الآداب - كلية الخدمة الاجتماعية - كلية المجتمع- كلية القانون۔ كلية اللغات- معهد اللغة الإنجليزية - كلية الإدارة والأعمال- معهد تعليم اللغة العربية- كلية علوم الحاسب والمعلومات.

ويشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصلا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها في التخصص المطلوب، وأن تكون الدراسة في المراحل الثلاث: بكالوريوس - ماجستير - دكتوراه، كما يشترط تحقيق شروط وزارة التعليم فيما يتعلق بدراسة مواد بنظام التعليم عن بعد والتعليم المدمج والتعليم الهجين.

التقديم متاح الآن بدءا من اليوم الأحد، وينتهي الخميس بتاريخ 5 أغسطس.

وظائف
المملكة
جامعة الأميرة نورة

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

مرزوق البقمي
ليس حلا التملك عن طريق الشراء الآن من السوق وان استقطاع 60٪ من الراتب ولمدة طويلة جدا تكون كارثية على اقتصاد الاسرة
قرم
ههههههههههههه والله من فضاوة الوقت والعقل والدين. ياليت يحطونهم في سجن فيه ديبان وحيات منزوع منها السم . علشان يكون الجزاء من جنس العمل....
رحآل
أستغرب؛ إلي ينتقدون محمد عبده... بعدما يسمعون صوته ويطربون يقلبها انه ماسمعه. الله يهدينا جميعاً وكسب حسنات باالنقد🙂
؟؟
الاغراء صار تجاره عند بعض البنات لكسب مبالغ التحرش سباق على الدنيا وملذاتها لكن كل شي له نهايه
قرم
طيب..طيب.

أخر الأخبار

انحراف شاحنة وميكروباص وانهيارات صخرية في محايل عسير
انحراف شاحنة وميكروباص وانهيارات صخرية في محايل عسير
منذ 22 دقيقة 1508
صورة تاريخية لافتتاح أول كلية عسكرية بالمملكة
صورة تاريخية لافتتاح أول كلية عسكرية بالمملكة
منذ 31 دقيقة 1544
هيئة الترفيه: دخول الفعاليات الترفيهية مقتصر على المحصَّنين
هيئة الترفيه: دخول الفعاليات الترفيهية مقتصر على المحصَّنين
منذ 42 دقيقة 1589
بالصور.. عروس تثير ضجة بقيادتها سيارة زفافها بنفسها
بالصور.. عروس تثير ضجة بقيادتها سيارة زفافها بنفسها
منذ 47 دقيقة 787
فلكية جدة: تقابل كوكب ‎زحل مع الشمس في سماء الأرض غداً
فلكية جدة: تقابل كوكب ‎زحل مع الشمس في سماء الأرض غداً
منذ 52 دقيقة 1481
شاطىء نصف القمر 1983م
شاطىء نصف القمر 1983م
منذ 58 دقيقة 389
وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الأميرة نورة
وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الأميرة نورة
منذ ساعة 1343
النصر يجدد عرضه لضم حارس الأهلي المصري
النصر يجدد عرضه لضم حارس الأهلي المصري
منذ ساعة 1552
معتل نفسي يقتحم ملعبًا ويهدد طفلًا بالقتل في جازان
معتل نفسي يقتحم ملعبًا ويهدد طفلًا بالقتل في جازان
منذ ساعة 10813
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
منذ ساعتين 1264