أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
- اليورو: 4.45053، العملة مقابل الريال الواحد 0.22469
- الدولار: 3.75035، العملة مقابل الريال الواحد 0.26664
- درهم إماراتي: 1.02100، مقابل الريال الواحد 0.97943
- ريال يمني: 0.01500، مقابل الريال الواحد 66.68716
- دينار أردني: 5.28970، مقابل الريال الواحد 0.18905
- دينار كويتي: 12.47847 مقابل الريال الواحد 0.08011
- دينار بحريني: 9.94578، مقابل الريال الواحد 0.10055
- الريال القطري: 1.03003، مقابل الريال الواحد 0.97084
-الدرهم المغربي: 0.42204 مقابل الريال الواحد 2.37189
- الجنيه المصري: 0.23872، مقابل الريال الواحد 4.18893