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أسعار العملات مقابل الريال اليوم

منذ 41 دقيقة
1176
أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

- اليورو: 4.45053، العملة مقابل الريال الواحد 0.22469

- الدولار: 3.75035، العملة مقابل الريال الواحد 0.26664

- درهم إماراتي: 1.02100، مقابل الريال الواحد 0.97943

- ريال يمني: 0.01500، مقابل الريال الواحد 66.68716

- دينار أردني: 5.28970، مقابل الريال الواحد 0.18905

- دينار كويتي: 12.47847 مقابل الريال الواحد 0.08011

- دينار بحريني: 9.94578، مقابل الريال الواحد 0.10055

- الريال القطري: 1.03003، مقابل الريال الواحد 0.97084

-الدرهم المغربي: 0.42204 مقابل الريال الواحد 2.37189

- الجنيه المصري: 0.23872، مقابل الريال الواحد 4.18893

المملكة
الدولار
الريال
العملات

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أحدث التعليقات

عبدالوهاب المظفر
وين كمارا من الدوري نحن مانبي اهداف مباره وديه نبي كمارا يهدف في الدوري
ابو نيرسيان
رحمه الله
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اوكي
سارا سالم
بالتوفيق لياسين نتمنى أن يتأهل ويفوز ويحمل العلم باسم الوطن عن جدارة

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