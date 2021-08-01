قرقاش: الغنوشي يزج باسم الإمارات لتبرير قصوره

أبوظبي (صدى):
استنكر وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، تصريحات زعيم حركة النهضة الإخوانية في تونس راشد الغنوشي، والزج باسم الإمارات في أزمته مع الرئيس قيس سعيد.
وقال قرقاش: "لم استغرب حوار السيد راشد الغنوشي مع صحيفة التايمز اللندنية واتهاماته الموجهة للامارات، فقد تعودنا الزج باسم الامارات من قبل هذه الجهات لتبرير قصور محلي وهيكلي".
وأضاف قرقاش موجها حديثه للغنوشي: " نصيحتي أن تكون قراءته داخلية لاحداث بلاده فستكون بالتأكيد أدق ولعلها أنفع".
وكان الغنوشي قد اتهم الإمارات بدعم استحواذ الرئيس قيس سعيد على السلطة من خلال تعليق عمل البرلمان وتشديد قبضته على البلاد أكثر، وأن الإمارات مصممة على "إنهاء" الربيع العربي الذي اندلعت شرارته الأولى في تونس في أعقاب الإطاحة بنظام بن علي في سنة 2011 -على حد قوله-.