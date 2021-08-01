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خالد الشعلان : يجب أن يتراجع الذايدي عن اعجابه بتصريح الدبل
منذ 8 ساعات
809
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التعليقات
مجرد زائر
عدد التعليقات : 13
منذ 5 دقائق
اهبوا يا اعلام القرنبع صياح بكل القنوات وسيطره ومحتوى هابط الله لا يوفق ناديهم من كثر ظلم الناس والافترى
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أحدث التعليقات
مجرد زائر
والنصر يدخل على خط المنافسة وش هالبجاحه فلوس خالد الغنام 10 مليوون لها سنتين ما دفعوها ويسحبون على نادي القادسيه وتجي تبي لاعب !!!!!!...
كلام مليان
وانت تعلم يا ام زكي اتوقع هذا تعدى مسليمه الكذاب بمراحل
عزيز
شي غريب
كلام مليان
خالد بن فهد يا حظه يصحى من النوم يلقى الناس تشكره وتدعي له ههههههه وهو اخر واحد يعلم 30 سنه وين كان المشكله لا...
مجرد زائر
بدعم العضو الذهبي الأمير خالد بن فهد بن عبد العزيز ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ههههههههههههههههههههههههههه ههههههههههههههههه هههههه ههه هه انا مصدق ما ادري عن بقيه الشباب
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