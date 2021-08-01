تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February
<
2021
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
عبدالعزيز المريسل : هذا ما حدث بيني وبين رئيس الاتفاق
منذ 8 ساعات
797
2
واتساب
فيسبوك
تويتر
التعليقات
كلام مليان
عدد التعليقات : 674
منذ 11 دقيقة
هالانسان تسذوب وكل يوم يطلع بكذبه اكبر حيث يستطيع سماع مايدور بين رئيس النادي والمدرب وهم على اطراف الملعب واقرب لاعب عنهم 30 متر وام زكي من بيته يسمع ويألف الكلام الى دار بينهم ويتواصل مع الموتى ام العويس
شيخ روحاني ام زكي ههههههههههههههههههههه
مجرد زائر
عدد التعليقات : 13
منذ 7 دقائق
المشكله بعد يومين يطلع رئيس الاتفاق ويكذبه ويقول ما صار بيني وبينه اي اتصال !!!!!!!
وعادي ام زكي بكل بجاحه ووساعت وجهه وكلاحه يطلع بالتلفزيون وبكذبه جديده
والله ما تتطور رياضتنا واشكال ام زكي تتصدر المشهد الاعلامي الرياضي
شوف منتخب قطر وين وصلوا ابطال اسيا وبالاولمبيات !!
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
مجرد زائر
والنصر يدخل على خط المنافسة وش هالبجاحه فلوس خالد الغنام 10 مليوون لها سنتين ما دفعوها ويسحبون على نادي القادسيه وتجي تبي لاعب !!!!!!...
كلام مليان
وانت تعلم يا ام زكي اتوقع هذا تعدى مسليمه الكذاب بمراحل
عزيز
شي غريب
كلام مليان
خالد بن فهد يا حظه يصحى من النوم يلقى الناس تشكره وتدعي له ههههههه وهو اخر واحد يعلم 30 سنه وين كان المشكله لا...
مجرد زائر
بدعم العضو الذهبي الأمير خالد بن فهد بن عبد العزيز ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ههههههههههههههههههههههههههه ههههههههههههههههه هههههه ههه هه انا مصدق ما ادري عن بقيه الشباب
أخر الأخبار
هيئة الترفيه: دخول الفعاليات الترفيهية مقتصر على المحصَّنين
منذ 22 دقيقة
1505
بالصور.. عروس تثير ضجة بقيادتها سيارة زفافها بنفسها
منذ 27 دقيقة
604
فلكية جدة: تقابل كوكب زحل مع الشمس في سماء الأرض غداً
منذ 32 دقيقة
1448
شاطىء نصف القمر 1983م
منذ 38 دقيقة
299
وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الأميرة نورة
منذ 50 دقيقة
1287
النصر يجدد عرضه لضم حارس الأهلي المصري
منذ 56 دقيقة
1421
معتل نفسي يقتحم ملعبًا ويهدد طفلًا بالقتل في جازان
منذ ساعة
10559
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
منذ ساعة
1254
أسعار الذهب اليوم الأحد
منذ ساعة
1328
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد
منذ ساعتين
1369