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محمد الذايدي : الدوري " صعب " على الهلال

منذ 6 ساعات
1041

التعليقات

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أحدث التعليقات

عبدالوهاب المظفر
وين كمارا من الدوري نحن مانبي اهداف مباره وديه نبي كمارا يهدف في الدوري
ابو نيرسيان
رحمه الله
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اوكي
سارا سالم
بالتوفيق لياسين نتمنى أن يتأهل ويفوز ويحمل العلم باسم الوطن عن جدارة

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