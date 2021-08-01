تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February
<
2021
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
عبدالعزيز المريسل : مدرب الهلال لا يعلم عن صفقة بيريرا
منذ 6 ساعات
1130
واتساب
فيسبوك
تويتر
التعليقات
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
عبدالوهاب المظفر
وين كمارا من الدوري نحن مانبي اهداف مباره وديه نبي كمارا يهدف في الدوري
ابو نيرسيان
رحمه الله
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اوكي
سارا سالم
بالتوفيق لياسين نتمنى أن يتأهل ويفوز ويحمل العلم باسم الوطن عن جدارة
أخر الأخبار
معتل نفسي يقتحم ملعبًا ويهدد طفلًا بالقتل في جازان
منذ 5 دقائق
1061
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
منذ 41 دقيقة
1172
أسعار الذهب اليوم الأحد
منذ 46 دقيقة
1220
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد
منذ ساعة
1253
قرقاش: الغنوشي يزج باسم الإمارات لتبرير قصوره
منذ ساعة
1338
إغماء الغنوشي بعد مطالب أعضاء حزب النهضة له بالتنحي
منذ ساعة
1683
العداء مازن الياسين بالمركز الأول في تصفيات الـ 400 متر
منذ ساعة
1747
شركة قصر الأواني تفتح باب التوظيف بجميع مناطق المملكة
منذ ساعتين
1564
"الموارد البشرية" تكشف حقيقة تمديد الإجازة الأسبوعية في القطاع الخاص
منذ ساعتين
1734
نيللي كريم تعلن زواجها من لاعب اسكواش يصغرها بـ 7 أعوام
منذ ساعتين
668