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شركة قصر الأواني تفتح باب التوظيف بجميع مناطق المملكة
منذ 34 دقيقة
1323
فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت "شركة قصر الأواني" عن توفر وظائف شاغرة للعمل في جميع فروع المملكة، شرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة بمسميات: مدراء فروع- بائعين - محاسبي صندوق.
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التعليقات
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أحدث التعليقات
ابو عمار
لابد من ثورة وطنيه في لبنان لتخلص من حزب ابو زميره
ابو عمار
ههههههههههههههههههه خشمها يسمونه سلة السيف
ابو عمار
هههههههههههههههههههههههه ليه يتركونه بوحده في السياره
ابو عمار
كفو هي تعمل والزوج يربي الاطفال
ابو عمار
اوكي مبروك
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