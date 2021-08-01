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ملك المغرب يدعو الجزائر إلى فتح الحدود والعمل معا دون شروط

منذ 23 دقيقة
1157
ملك المغرب يدعو الجزائر إلى فتح الحدود والعمل معا دون شروط

مليكة فؤاد (صدى):
جدد ملك المغرب الملك محمد السادس، مساء أمس السبت، دعوته للجزائر، للعمل سويا دون شروط، من أجل بناء علاقات ثنائية.

وقال محمد السادس في خطاب لشعبه بمناسبة الذكرى الـ22 لتربعه على العرش: "الوضع الحالي لهذه العلاقات لا يرضينا، وليس في مصلحة شعبينا، وغير مقبول من طرف العديد من الدول، فقناعتي أن الحدود المفتوحة، هي الوضع الطبيعي بين بلدين جارين، وشعبين شقيقين".

وأشار ملك المغرب في كلمته إلى أن إغلاق الحدود "يتنافى مع حق طبيعي، ومبدأ قانوني أصیل، تكرسه المواثيق الدولية" مضيفا: "قد عبرت عن ذلك صراحة، منذ العام 2008، وأكدت عليه عدة مرات، في مختلف المناسبات. خاصة أنه لا فخامة الرئيس الجزائري الحالي، ولا حتى الرئيس السابق، ولا أنا، مسؤولين عن قرار الإغلاق، ولكننا مسؤولون سياسيا وأخلاقيا، على استمراره؛ أمام الله، وأمام التاريخ، وأمام مواطنينا".

واعتبر محمد السادس أنه "ليس هناك أي منطق معقول، يمكن أن يفسر الوضع الحالي، لا سيما أن الأسباب التي كانت وراء إغلاق الحدود، أصبحت متجاوزة، ولم يعد لها اليوم، أي مبرر مقبول".

واستكمل: "الحدود المغلقة لا تقطع التواصل بين الشعبين، وإنما تساهم في إغلاق العقول، التي تتأثر بما تروج له بعض وسائل الإعلام، من أطروحات مغلوطة، بأن المغاربة يعانون من الفقر، ويعيشون على التهريب والمخدرات".

وتابع: "أؤكد هنا لأشقائنا في الجزائر، بأن الشر والمشاكل لن تأتيكم أبدا من المغرب، كما لن یأتیکم منه أي خطر أو تهديد؛ لأن ما يمسكم يمسنا، وما يصيبكم يضرنا، لذلك، نعتبر أن أمن الجزائر واستقرارها، وطمأنينة شعبها، من أمن المغرب واستقراره. والعكس صحيح، فما يمس المغرب سيؤثر أيضا على الجزائر؛ لأنهما كالجسد الواحد".

الجزائر
المغرب
محمد السادس
ملك الجزائر

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أحدث التعليقات

غرم الزهراني
شركة المياه لا تخاف الله
حسين ابو عثمان
عاد ابراهيم قدر الإتحاد اما نايف الله عليه يحسسك لا عن الإتحاد من بعدو اينهيي
حسين ابو عثمان
نايف هزازي شاف نفسه على الكيان رغم أن الاتحاد كان يحتاج نايف اول هو شاف نفسه كثير ومن بعدها راح للنصر والنصر أنها مسيرته...
الملل
حيوان وليش واقفه عنده ليت فهمنا وش معنا وقرن في بيوتكن ماهو في الشوارع ملاحظه يمدحون شارع البخاري في بريده
لللل
خلك حيوان مثلهم علي شان تحس فيهم لانه مايفهم الحيوان الا الحيوان اللي زيه

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