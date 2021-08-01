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امرأة تنهي حياة زوجها المسن للهروب مع عشيقها

منذ 38 دقيقة
367
امرأة تنهي حياة زوجها المسن للهروب مع عشيقها

القاهرة (صدى):
قررت امرأة التخلص من زوجها الذي يكبرها بـ 24 عامًا، في مصر، وذلك من أجل الهروب مع رجل آخر جمعته بها علاقة محرمة.

وكانت الزوجة قد حاولت إقناع زوجها المسن بتطليقها لكنه رفض، ثم تعرفت على شاب صغير، 24 عاما، وأحبته وقررت الهروب معه.

ويوم الجريمة طلبت الزوجة من المجني عليه أن يلعب معها، حيث يربط كل منهما الآخر ليفك قيده، فقيَّدها الزوج بإيشارب، إلا أنها فكَّت قيدها، ثم جاء دورها وقيَّدته ثم فاجأته بإطباق يديها ولف إيشارب حول رقبته حتى فارق الحياة.

وتمكنت الشرطة المصرية من كشف لغز وفاة الزوج وتوصلت للجانية، التي هربت للقاء عشيقها، وأقرت بفعلتها موضحة أنها قررت التخلص منه وعقدت النية والعزم على قتله بعدما رفض تطليقها.

مصر
جريمة
قتل
الشرطة

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أحدث التعليقات

غرم الزهراني
شركة المياه لا تخاف الله
حسين ابو عثمان
عاد ابراهيم قدر الإتحاد اما نايف الله عليه يحسسك لا عن الإتحاد من بعدو اينهيي
حسين ابو عثمان
نايف هزازي شاف نفسه على الكيان رغم أن الاتحاد كان يحتاج نايف اول هو شاف نفسه كثير ومن بعدها راح للنصر والنصر أنها مسيرته...
الملل
حيوان وليش واقفه عنده ليت فهمنا وش معنا وقرن في بيوتكن ماهو في الشوارع ملاحظه يمدحون شارع البخاري في بريده
لللل
خلك حيوان مثلهم علي شان تحس فيهم لانه مايفهم الحيوان الا الحيوان اللي زيه

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