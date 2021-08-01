امرأة تنهي حياة زوجها المسن للهروب مع عشيقها

القاهرة (صدى):
قررت امرأة التخلص من زوجها الذي يكبرها بـ 24 عامًا، في مصر، وذلك من أجل الهروب مع رجل آخر جمعته بها علاقة محرمة.
وكانت الزوجة قد حاولت إقناع زوجها المسن بتطليقها لكنه رفض، ثم تعرفت على شاب صغير، 24 عاما، وأحبته وقررت الهروب معه.
ويوم الجريمة طلبت الزوجة من المجني عليه أن يلعب معها، حيث يربط كل منهما الآخر ليفك قيده، فقيَّدها الزوج بإيشارب، إلا أنها فكَّت قيدها، ثم جاء دورها وقيَّدته ثم فاجأته بإطباق يديها ولف إيشارب حول رقبته حتى فارق الحياة.
وتمكنت الشرطة المصرية من كشف لغز وفاة الزوج وتوصلت للجانية، التي هربت للقاء عشيقها، وأقرت بفعلتها موضحة أنها قررت التخلص منه وعقدت النية والعزم على قتله بعدما رفض تطليقها.