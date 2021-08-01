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"التعليم" تؤكد أهمية حصول جميع الطلبة ممن أعمارهم 12 عاما فأكثر على جرعتي اللقاح

منذ ساعة
1343
"التعليم" تؤكد أهمية حصول جميع الطلبة ممن أعمارهم 12 عاما فأكثر على جرعتي اللقاح

عامر العمري (صدى):
أعلنت وزارة التعليم، اليوم الأحد، على أهمية حصول جميع طلاب وطالبات ومنسوبي التعليم العام ممن أعمارهم 12 عامًا وأكثر على جرعتين من لقاح فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيانها: "تأكيدا على الشراكة والتكامل بين وزارتي التعليم والصحة استعدادا للعودة الحضورية للعام الدراسي المقبل 1443ه وحفاظا على سلامة المجتمع التعليمي؛ فقد اتفقت وزارتا الصحة والتعليم على حصول جميع طلاب وطالبات ومنسوبي التعليم العام ممن أعمارهم 12 عاما وأكثر، وطلبة الجامعات، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على جرعتين من تطعيم كورونا للعودة الحضورية للتعليم، وذلك لحمايتهم وحماية أسرهم".

وأضافت: "وسرعة الحصول على الجرعة الأولى لاستكمال الحصول على الجرعة الثانية قبل بدء العام الدراسي في 29/ 8/ 2021، حيث أن أقل مدة بين الجرعتين هي ثلاثة أسابيع".

وتابعت: "ستقوم وزارة الصحة بتوفير اللقاحات، وإتاحة المواعيد للطلاب والطالبات المستهدفين من عملية التحصين، والمعلمين والمعلمات، وأعضاء هيئة التدريس والتدريب والإداريين من منسوبي التعليم، وتوفير جميع الممكنات اللازمة لاستكمال عمليات التطعيم قبل بداية العام الدراسي".

التعليم
الطلبة
اللقاح
كوروتا

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أحدث التعليقات

غرم الزهراني
شركة المياه لا تخاف الله
حسين ابو عثمان
عاد ابراهيم قدر الإتحاد اما نايف الله عليه يحسسك لا عن الإتحاد من بعدو اينهيي
حسين ابو عثمان
نايف هزازي شاف نفسه على الكيان رغم أن الاتحاد كان يحتاج نايف اول هو شاف نفسه كثير ومن بعدها راح للنصر والنصر أنها مسيرته...
الملل
حيوان وليش واقفه عنده ليت فهمنا وش معنا وقرن في بيوتكن ماهو في الشوارع ملاحظه يمدحون شارع البخاري في بريده
لللل
خلك حيوان مثلهم علي شان تحس فيهم لانه مايفهم الحيوان الا الحيوان اللي زيه

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