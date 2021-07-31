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"الموارد البشرية" توضح آلية التعامل مع غير المحصنين في كافة القطاعات

منذ 40 دقيقة
1406
"الموارد البشرية" توضح آلية التعامل مع غير المحصنين في كافة القطاعات

عامر العمري (صدى):
إلحاقًا للبيان الصادر من وزارة الداخلية في 25 / 7 / 2021 م بشأن اشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة عند دخول المنشآت والحضور إلى مقرات العمل في المنشآت الحكومية أو الخاصة أو غير الربحية، سواء لأداء الأعمال أو المراجعة، وحسب ما رفعت به لجنة متابعة مستجدات فيروس كورونا، فإنه اعتبارًا من 22/12/1442هـ الموافق 01/08/2021م، فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توضح آلية التعامل مع غير المحصنين ستكون على النحو الآتي:

آلية التعامل مع غير المحَصنين بالقطاع العام ستكون على النحو الآتي:

أولاً: اعتباراً من يوم الأحد 22/ 12 / 1442هـ الموافق 01 /08 /2021م: على كافة الجهات الحكومية اشتراط التحصين - المعتمد من وزارة الصحة - لدخول الموظفين/العاملين لديها أو المتعاملين معها لمقر الجهة، وفق ما يَظهر في تطبيق (توكلنا) من تأكيدٍ لحالة التحصين.

ثانياً: للجهة الحكومية التدرج في التعامل مع الموظف/العامل غير المحَصن بالطرق الآتية:

1- توجيهه للعمل عن بُعد وفقاً لحاجة العمل (مع مراعاة النسبة المحددة لمن يعملون عن بُعد في الجهة، والتي سبق تحديدها في تعاميم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية).

2- إعتبارًا من يوم الاثنين 1 /1 /1443هـ الموافق 09/ 08/ 2021م إذا لم تتم الاستفادة منه بالعمل عن بُعد يمنح أياً من الإجازات المستحقة وفقاً لشروطها ومتطلباتها المقرة نظاماً.

3- إذا استنفذ رصيده من تلك الإجازات أو لم تنطبق عليه شروطها أو بلغ الحد الأقصى لمدد التمتع بها؛ يعامل من خلال حسم أيام الغياب من رصيد الإجازات العادية، أو معاملتها غياباً بعذر لا يستحق عنها راتباً وذلك بحسب الأحوال، على أن يكون التعامل مع الآثار المترتبة على الموظف/العامل وفقاً للإجراءات المقرة نظاماً.

آلية التعامل مع غير المحَصنين في القطاعين الخاص وغير الربحي ستكون على النحو الآتي:

أولاً: اعتباراً من يوم الأحد 22/ 12 / 1442هـ الموافق 01 /08 /2021م: على كافة المنشآت في القطاعين الخاص وغير الربحي اشتراط التحصين - المعتمد من وزارة الصحة - لدخول العاملين لديها أو المتعاملين معها لمقر المنشأة، وفق ما يظهر في تطبيق (توكلنا) من تأكيدٍ لحالة التحصين.

ثانياً: لصاحب العمل التدرج في التعامل مع العامل غير المحَصن بالطرق الآتية:

1- توجيهه للعمل عن بُعد وفقاً لحاجة العمل.

2- إعتبارًا من يوم الاثنين 1 /1 /1443هـ الموافق 09/ 08/ 2021م إذا لم تتم الاستفادة منه بالعمل عن بُعد ؛ فيتفق صاحب العمل مع العامل على منحه إجازة تحتسب من رصيد إجازاته السنوية المستحقة.

3- في حال استنفاد رصيد إجازات العامل السنوية المستحقة؛ فيمنح العامل إجازة بدون أجر، ويعد عقد العمل موقوفاً خلال مدة هذه الإجازة فيما زاد عن عشرين يوماً، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

ثالثاً: لصاحب العمل في حال عدم الاتفاق مع العامل على الإجراءات الواردة في الفقرة (ثانياً)، التعامل مع الآثار المترتبة على العامل وفقاً للإجراءات المقرة نظاماً.

رابعاً: على صاحب العمل إبلاغ العامل بالقرارات الصادرة في هذا الشأن.

لا تسري الأحكام الواردة أعلاه على أي من الحالات المستثناة من أخذ اللقاح وذلك وفقاً لما يظهر في تطبيق (توكلنا (

المملكة
الموارد البشرية
كورونا
اللقاح

التعليقات

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أحدث التعليقات

Dakeel ahmadi
بعض شركات الامن تشغلهم شهر من دون راحه.ولا تطعيهم الراتب.والمسكين يروح عليها راتب شهر.
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تزرفلونه لبلاد وهو مخصي ,,
عصام العامر
المتقاعدين ليس لديهم تأمين لماذا المتقاعدين ليس لديهم مزايا
علي الهلالي
لماذا لايتم اجبار القطاع الخاص على رفع الرواتب راتبي 1500فقط
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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