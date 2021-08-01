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بالفيديو.. «التأمينات» تكشف شروط ومتطلبات تعديل الأجر

منذ يوم
34304
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بالفيديو.. «التأمينات» تكشف شروط ومتطلبات تعديل الأجر

الرياض (صدى):
كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، شروط ومتطلبات تعديل الأجر لافتة إلى أن تسجيل صاحب العمل لأجر المشترك الصحيح يمكن الأخير من الاستفادة الكاملة من منافع نظام التأمينات الاجتماعية.

وأوضحت مؤسسة التأمينات المستندات والشروط الواجب توافرها لتعديل الأجر إذا كان أجر المشترك غير صحيح، مضيفة أنه يمكن تعديل أجر المشترك من خلال المشترك أو صاحب العمل خلال السنة التأمينية أو خلال الثلاثة أشهر الأولى السنة التالية لها على الأكثر.

وأشارت التأمينات الاجتماعية، إلى أن الأجر الخاضع للاشتراك هو الأجر الأساسي والعمولة والنسبة المئوية للمبيعات أو الأرباح سواء اقتصر عليها الأجر أو كانت مضافًا إليه وبدل السكن النقدي المتفق عليه أو بدل السكن العيني وتقدر قيمته بما يساوي الراتب الأساسي عن شهرين.

وقالت أنه يكون الأجر الخاضع للاشتراك بالنسبة للسعوديين بحد أدنى 1500 ريال وبحد أقصي 4500 ريال، و400 ريال لغير السعوديين، وفقًا للتأمينات الاجتماعية، فيما يتطلب تعديل الأجر للمشترك صورة هوية المشترك، وعقد العمل وبيان بتدرج الأجور وقرار التعيين للجهات الحكومية.

التأمينات الاجتماعية
صاحب العمل
تعديل الأجر

التعليقات

محمد
محمد عدد التعليقات : 2
منذ يوم
ثمان سنوات وانا نفس الأجر
ام حنان
ام حنان عدد التعليقات : 1
منذ يوم
سوال
هلا يحق للمنشاة خصم الراتب ايام العيد وهل يتم خصم الراتب يوم الجمعة والسبت وهما اجازة رسمية ولا يوجد دوام لماذا
ابو اميرة الاهدل
ابو اميرة الاهدل عدد التعليقات : 17
منذ يوم
رد على تعليق ام حنان
اجازة العيد وإجازة الراحة الأسبوعية هي حق للموظف. وتعاقب عليها المنشأة المخالفة. وحتى وان كان مذكور بعقد العمل أن تخصم هذه الأيام.. فالعقد مخالف وبإمكانك رفع شكوى لدى لجنة التسوية العمالية
توفيق الشطيري
توفيق الشطيري عدد التعليقات : 1
منذ يوم
لماذا لايكون هناك تعديل لاجر المتقاعد من المتقاعد نفسه لزياده راتبه خاصه ليس هناك في الوقت الحاضر زياده ل
رواتب المتقاعدين
أبوغازي نايف
أبوغازي نايف عدد التعليقات : 1
منذ يوم
عشر سنوات لم اخذ أجازه طلبت من صاحب العمل صرف رواتبها فرفض
اليتيييم
اليتيييم عدد التعليقات : 1
منذ يوم
طيب راتبي ٢٥٠٠ وصاحب العمل ينقص فيه إيش الحل!!!
مطارد فهران الرفدي
مطارد فهران الرفدي عدد التعليقات : 4
منذ يوم
معالي وزير الموارد البشرية والتأمينات الاجتماعية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رفعت برقيه بخصوص موضوع ضم خدمات مؤسسه عويض الحربي التي عملت فيها ولم أجد اي حل الرجاء افادتي بصفه عاجله مقدمه المواطن مطارد فهران الرفدي جوال 0506382646 سجل مدني 1036674388 عرعر الحدود الشمالية
مطارد فهران الرفدي
مطارد فهران الرفدي عدد التعليقات : 4
منذ يوم
معالي وزير الموارد البشرية والتأمينات الاجتماعية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رفعت برقيه بخصوص موضوع ضم خدمات مؤسسه عويض الحربي التي عملت فيها ولم أجد اي حل الرجاء افادتي بصفه عاجله مقدمه المواطن مطارد فهران الرفدي جوال 0506382646 سجل مدني 1036674388 عرعر الحدود الشمالية
علي الهلالي
علي الهلالي عدد التعليقات : 1
منذ يوم
لماذا لايتم اجبار القطاع الخاص على رفع الرواتب

راتبي 1500فقط
عصام العامر
عصام العامر عدد التعليقات : 1
منذ يوم
المتقاعدين ليس لديهم تأمين لماذا المتقاعدين ليس لديهم مزايا
خلود
خلود عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
طيب الراتبة في العقداربعه الف وموردالبشريه تخذ٤٠٠ميه صافي من الراتب ٣٦٠٠وماتزل كمله يقول يخصم حق البصه المن يتخر الموظف وش الحل هنا

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