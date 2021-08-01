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القبض على 4 مواطنين تعمدوا تخويف بعض مرتادي الأماكن العامة في الرياض "فيديو"

منذ يوم
16894
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القبض على 4 مواطنين تعمدوا تخويف بعض مرتادي الأماكن العامة في الرياض "فيديو"

الرياض (صدى):
أعلنت شرطة منطقة الرياض، عن القبض على 4 مواطنين تعمدوا تخويف بعض مرتادي الأماكن العامة وتصوير ذلك ونشره.

ومن جانبه، قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل لأشخاص يرتدون أقنعة على وجوههم، ويتعمدون تخويف بعض مرتادي الأماكن العامة وتصوير ذلك ونشره، تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوياتهم والقبض عليهم، وهم 4 مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر،

وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

 

القبض
شرطة منطقة الرياض
النيابة العامة
تصوير
الأماكن العامة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131428
منذ يوم
ههههههههههههههههه يا لدرجة الإنحدار بعيد المدى ..

.. لكن قولوا لي ، ماانتم تنادون باالترفيه والتسليه والمرح ، ليش زعلانين ..!!؟
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 52091
منذ يوم
قلة العقل مصيبه
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 66810
منذ 22 ساعة
ترويع الناس جريمة حتى لو بالمزح
حطوهم بسجن مظلم وقطعوا عليهم الكهرباء
قرم
قرم عدد التعليقات : 265
منذ ساعة
ههههههههههههه
والله من فضاوة الوقت والعقل والدين.
ياليت يحطونهم في سجن فيه ديبان وحيات منزوع منها السم .
علشان يكون الجزاء من جنس العمل.
طيب لو شافهم واحد مريض بسكر او ضغط كبير سن وماات!!

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أحدث التعليقات

فريق محنشل (مسروق)
لا منت غلطان يا ابو نير سيان بس على الرادي الاذاعة الله لا يهينك عاد من زين الدوري ما شفته مجاني اروح ادفع عشان...
فريق محنشل (مسروق)
لا منت غلطان يا ابو نير سيان بس على الرادي الاذاعة الله لا يهينك عاد من زين الدوري ما شفته مجاني اروح ادفع عشان...
صنيان
اخ بس
مصدوم
الله يرحمك يا طلال
نجامي
لو العكس وش الحكم؟

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