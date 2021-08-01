القبض على 4 مواطنين تعمدوا تخويف بعض مرتادي الأماكن العامة في الرياض "فيديو"

الرياض (صدى):
أعلنت شرطة منطقة الرياض، عن القبض على 4 مواطنين تعمدوا تخويف بعض مرتادي الأماكن العامة وتصوير ذلك ونشره.
ومن جانبه، قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل لأشخاص يرتدون أقنعة على وجوههم، ويتعمدون تخويف بعض مرتادي الأماكن العامة وتصوير ذلك ونشره، تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوياتهم والقبض عليهم، وهم 4 مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر،
وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.