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فيديو.. لحظة ممارسة باكستاني إيحاءات جنسية وتحرشه بامرأة في بريدة

منذ 42 دقيقة
1868
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فيديو.. لحظة ممارسة باكستاني إيحاءات جنسية وتحرشه بامرأة في بريدة

بريدة (صدى):
أثارت واقعة تحرش مقيم باكستاني في بريدة بالقصيم، بامرأة وقيامه بأفعال خادشة للحياء أمام سيارتها، غضبا واسعا، وسط مطالبات بتغليظ العقوبة بحقه.

ولا زال وسم "متحرش بريدة" متصدرا الترند بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث تم تداول المقطع الذي وثقته المتحرش بها، على نطاق واسع، وسط مطالبات بالتشهير بالمتهم، وذلك عقب إعلان شرطة منطقة القصيم، ضبط المتحرش، وإيقافه.

وأظهر المقطع قيام المتهم بحركات وأفعال خادشة للحياء، ومحاولته إجبار الفتاة على فتح باب السيارة، ثم غادر بعد ملاحظة قيامها بتصويره.

القبض على "مقيم" لتحرشه بـ امرأة في القصيم

بريدة
المملكة
تحرش
ايحاءات جنسية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131426
منذ 13 دقيقة
ياليت تزرفلونه لبلاد وهو مخصي ,,

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تزرفلونه لبلاد وهو مخصي ,,
عصام العامر
المتقاعدين ليس لديهم تأمين لماذا المتقاعدين ليس لديهم مزايا
علي الهلالي
لماذا لايتم اجبار القطاع الخاص على رفع الرواتب راتبي 1500فقط
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
يعني تبي يسمونك رجل الكهف .. .. خلاص ابشر ولا يهمك كتبوا اسمك من الكهفيين ..

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