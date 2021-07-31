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رئيس الشباب: تغيير لجنتي الحكام والانضباط في اتحاد القدم يتناغم مع ملاحظات الأندية  

منذ 28 دقيقة
1206
رئيس الشباب: تغيير لجنتي الحكام والانضباط في اتحاد القدم يتناغم مع ملاحظات الأندية  

نواف السالم (صدى):
علق خالد البلطان رئيس نادي الشباب على قرار اتحاد القدم بتغيير لجنتي الحكام والانضباط، قائلا إن هذا القرار يؤكد تناغم الاتحاد مع ملاحظات ومطالبات الأندية ومتانة العلاقة في صناعة قرارمستقبل كرة القدم بكل شفافية وروح جماعية.

وأشار خالد البلطان، إلى أن الحميداني يعتبر كفاءة  قانونية متميزة لما يحظى بقبول عملي خاصة أنه متمرس من خلال مناصبه القارية والدولية، وفق الزميلة "الشرق الأوسط".

وأوضح أن التغيير للأفضل هو هدف جماعي لكل الأندية وقناعتي الشخصية كرئيس لنادي الشباب أن اتحاد اللعبة بقيادة ياسر المسحل يسير بشكل جيد جداً".

كما أثنى خالد البلطان بالتعاون المستمر بين الأندية واتحاد الكرة، قائلاً:"نعيش مرحلة تاريخية ذهبية من حيث الدعم والاهتمام الكبير من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ودقة تحديد الأهداف".

 

 

الحكام
نادي الشباب
الانضباط
خالد البلطان
اتحاد القدم

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