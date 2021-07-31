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بالفيديو.. نصائح للشخص الراغب في تربية الحيوانات

منذ 29 دقيقة
1187
بالفيديو.. نصائح للشخص الراغب في تربية الحيوانات

الرياض (صدى):
أعطى زاهر سماك، الناشط في مجال إنقاذ الحيوانات، بعض النصائح للراغبين في تربية الحيوانات الأليفة داخل المنزل بالإضافة للجوانب الإيجابية التي تعود عليهم من ذلك.

وقال "زاهر": "تربية الحيوانات من الأمور الإيجابية وتضفي البهجة للبيوت ويجب أن نعرف سلوكيات الطفل من أجل تنمية مهارات الطفل فبعض الحيوانات تخلق نوع من الاهتمام والراحة مع الطفل ويعطيه إحساس بالمسؤولية أيضًا ليتعامل مع الحيوان".

وأضاف: "بعض الأطفال لديها سلوكيات عدوانية لذلك يجب على الأهل توجيه الأطفال ويخلق نوع من الجانب الإيجابي ويحسن سلوكيات الطفل تجاه الحيوان"، وفقًا لما جاء ببرنامج "أم بي سي في أسبوع".

وعن الحيوانات المفضل تربيتها، أضاف: "في مجتماعتنا العربية عندنا حساسية من تربية الكلاب والعديد من العائلات بتحب تربي حيوانات أليفة؛ لذلك يجب عند اقتناء حيوان أليف فمن الأفضل اقتناء القطة لأنها تعيش في مساحات صغيرة أما الكلاب تحتاج لمساحات كبيرة".

 

القطط
تربية الحيوانات
تربية الكلاب
إنقاذ الحيوانات
الحيوانات الآليفة

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