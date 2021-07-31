الأمن العام يستعرض أبرز الجرائم التي ألقى القبض على مرتكبيها "فيديو"

الرياض (صدى):
كشف الأمن العام عن القبض على مرتكبي عدد من الجرائم المتنوعة في عدة مناطق بالمملكة.
وأشار الأمن العام، إلى أنه تم ضبط 4 مواطنين يرتدون أقنعة على وجوههم ويتعمدون تخويف مرتادي الأماكن العامة بالرياض وتصوير ذلك ونشره.
ولفت إلى ضبط مواطن ظهر في مقطع فيديو وهو يتحرش بفتاة داخل أحد المراكز التجارية بأبها، موضحا أنه تم القبض على مقيم يعمل بأحد تطبيقات التوصيل يقوم بتلويث وجبة غذائية قبل تسليمها بالرياض.
وأبان أنه تم ضبط خمسة مقيمين ارتبكوا عدة جرائم تمثلت في إتلاف كبائن توزيع الكهرباء والاستيلاء على القواطع والكابلات النحاسية والمتاجرة بها بالرياض.
وأوضح أنه تم ضبط أربعة مواطنين في الرياض تورطوا في أربع جرائم تمثلت في السطو على المنازل والمحلات التجارية وسرقة ما تحتويه من أموال ومقتنيات.