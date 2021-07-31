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زوجها ماعنده عمل وهي اللي تصرف على البيت
منذ 3 ساعات
1080
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التعليقات
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أحدث التعليقات
عبود
الله يرحمها والله المني الخبر
ابو علي
حتى الضعوف اللي يترزقون في الحطب نشبتم لهم اتقو الله يا عالم الناس يالله متحمله
عبدالرحيم
لم يثبت وجوده في الأندية الأخرى كيف ينجح في الاتحاد. اعتقد انتهى هزازي وجا زمن غيره
عبدالرحيم
لم يثبت وجوده في الأندية الأخرى كيف ينجح في الاتحاد. اعتقد انتهى هزازي وجا زمن غيره
مطر الاسود
ماهو الجديد في هذا الموضوع او انكم تعيشون في عالم اخر , فالدخول الى المحمعات والمراكز التجارية غير مسموح الا بابراز تطبيق توكلنا والذي...
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