الظهور الأخير للفنانة انتصار الشراح قبل وفاتها 

خالد الظفيري (صدى):
ظهرت الفنانة الكويتية انتصار الشراح قبل أسبوعين من وفاتها وهي ترقد على السرير مبتسمة قبل مغادرتها إلى بريطانيا لتلقي العلاج.
وشاركت الإعلامية مي العيدان صورة لانتصار الشراح مع الفنان الكويتي محمد العجيمي من المستشفى، معلقة عليها: "الفنان محمد العجيمي يطمئن الجمهور والناس على صحة الفنانة القديرة انتصار الشراح، ويزورها في المستشفى".
وتابعت:" الله يشفيك ويعافيك يا انتصار، ويرجعك لبيتك ولأسرتك ولعيالك ولمحبيك"، ويأتي ذلك بعد رحلة طويلة من المرض.
وكان الوسط الفني فجع اليوم السبت برحيل الفنانة انتصار الشراح بعد صراع طويل مع المرض، حيث تلقت علاجها مؤخرا في لندن.