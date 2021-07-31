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الظهور الأخير للفنانة انتصار الشراح قبل وفاتها 

منذ 14 دقيقة
303
الظهور الأخير للفنانة انتصار الشراح قبل وفاتها 

خالد الظفيري (صدى):
ظهرت الفنانة الكويتية انتصار الشراح قبل أسبوعين من وفاتها وهي ترقد على السرير مبتسمة قبل مغادرتها إلى بريطانيا لتلقي العلاج.

وشاركت الإعلامية مي العيدان صورة لانتصار الشراح مع الفنان الكويتي محمد العجيمي من المستشفى، معلقة عليها: "الفنان محمد العجيمي يطمئن الجمهور والناس على صحة الفنانة القديرة انتصار الشراح، ويزورها في المستشفى".

وتابعت:" الله يشفيك ويعافيك يا انتصار، ويرجعك لبيتك ولأسرتك ولعيالك ولمحبيك"، ويأتي ذلك بعد رحلة طويلة من المرض.

وكان الوسط الفني فجع اليوم السبت برحيل الفنانة انتصار الشراح بعد صراع طويل مع المرض، حيث تلقت علاجها مؤخرا في لندن.

 

 

 

لندن
وفاة
المرض
مي العيدان
السرير
انتصار الشراح
محمد العجيمي

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أحدث التعليقات

عبود
الله يرحمها والله المني الخبر
ابو علي
حتى الضعوف اللي يترزقون في الحطب نشبتم لهم اتقو الله يا عالم الناس يالله متحمله
عبدالرحيم
لم يثبت وجوده في الأندية الأخرى كيف ينجح في الاتحاد. اعتقد انتهى هزازي وجا زمن غيره
عبدالرحيم
لم يثبت وجوده في الأندية الأخرى كيف ينجح في الاتحاد. اعتقد انتهى هزازي وجا زمن غيره
مطر الاسود
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