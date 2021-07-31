اتحاد الكرة المصري يعلن عن جدول مباريات الدوري الممتاز

وكالات (صدى):
قرر اتحاد الكرة المصري استئناف بطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء المقبل، بعد خروج منتخب مصر من أولمبياد طوكيو 2020 اليوم السبت.
وجاء ذلك بعد خسارته من البرازيل بهدف دون رد في مباراة ربع النهائي، حيث تعود المنافسات يوم الأربعاء المقبل بمواجهتي الأهلي أمام وادي دجلة وبيراميدز مع الإسماعيلي.
ويبدأ الدوري يوم السبت وستنتهي بطولة الدوري الممتاز يوم يوم 27 أغسطس، حيث يتصدر الزمالك ترتيب الدوري حاليًا برصيد 61 نقطة من 27 مباراة، بينما يحل الأهلي ثانيا برصيد 58 نقطة من 26 مباراة.
- مباريات الأهلي في الدوري:
4 أغسطس ضد وادي دجلة.
7 أغسطس ضد سيراميكا كليوباترا.
11 أغسطس ضد الإسماعيلي.
14 أغسطس سيواجه إنبي.
17 أغسطس الأهلي ضد طلائع الجيش.
20 أغسطس سيواجه المصري.
24-23 أغسطس سيواجه الجونة.
27-26 أغسطس الأهلي ضد أسوان.
- أما مواجهات الزمالك جاءت كالتالي:
7 أغسطس ضد المحلة.
10 أغسطس ضد الاتحاد.
14 أغسطس الزمالك ضد الإسماعيلي.
17 أغسطس الزمالك ضد وادي دجلة.
20 أغسطس الزمالك سيواجه سيراميكا كليوباترا.
24-23 أغسطس ضد الإنتاج الحربي.
27-26 أغسطس الزمالك ضد البنك الأهلي.