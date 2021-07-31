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استشاري يوضح أفضل وسيلة لتنظيف الأسنان من الجير وبقايا الطعام "فيديو"

منذ 24 دقيقة
1350
استشاري يوضح أفضل وسيلة لتنظيف الأسنان من الجير وبقايا الطعام "فيديو"

عادل الحربي (صدى):
كشف استشاري تقويم وتجميل الأسنان، عن أفضل طريقة لتنظيف الأسنان،قائلا إن الخيط المائي أثبت جدارته في أبحاث علمية بأنه ينظف طبقة الجير وبقايا الطعام بنسبة 29% أكثر من الخيط العادي نظرا لأنه يذهب لمناطق أدق وبقوة.

وأشار الاستشاري خلال حواره بقناة الإخبارية:"هناك بعض الحالات لا تستطيع استخدام الخيط العادي مثل مرضى التقويم  والتركيبات والجيوب اللثوية وفي حالة الفراغات الكبيرة بين الأسنان وبالتالي ينصح باستخدام الخيط المائي".

وأوضح أنه يمكن الدمج بين الخيط العادي والمائي، مشيرا إلى أن فرشاة الأسنان سواء الكهربائية أو اليدوية تنظف 70% من أسطح الأسنان، بينما الخيط المائي والعادي يقومان بتنظيف الباقي وخاصة الموجود بين الأسنان.

 

الأسنان
طبيب
فرشاة
الخيط العادي
الخيط المائي

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أحدث التعليقات

عبود
الله يرحمها والله المني الخبر
ابو علي
حتى الضعوف اللي يترزقون في الحطب نشبتم لهم اتقو الله يا عالم الناس يالله متحمله
عبدالرحيم
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