بالفيديو.. استشاري: أدوية الكوليسترول تقلل من نسبة مضاعفات كورونا

الرياض (صدى):
تحدث الدكتور نزار باهبري، مدير الجمعية السعودية للأحياء الدقيقة والأمراض المعدية في جدة، عن مناعة القطيع والأيام الكافية التي يجب بعدها أخذ لقاح كورونا عقب الإصابة بالفيروس.
وقال "باهبري" أن المناعة المجتمعية جزء من مسؤولية المجمتع لكي نعود للحياة الطبيعية ونحتاج للوصول إلى 75% من الأشخاص التي أخذت اللقاح للوصول إلى هذه المناعة، فهذا يقلل من الإصابات والانتشار، وفقًا لما جاء ببرنامج "أم بي سي في أسبوع".
وأضاف: "يجب أن نأكد على أن الأشخاص المصابين لديهم أجسام مضادة تستمر حتى 6 أشهر ولكن مع المتحور الجديد أصبحت هذه الأجسام ليست كافية وهناك متحور جديد ينتشر بشكل أعلى فيصير تغيير المدة لتلقي لقاح كورونا بعد الإصابة بالفيروس مبنية على علم".
وعن دور أدوية الكوليسترول، قال "باهبري": "أدوية الكوليسترول خصائصها أنه يقلل الالتهابات وهذا الإلتهاب هو من الأشياء التي تسبب مضاعفات كورونا فبالتالي أدوية الكوليسترول من طبيعتها تقلل مستويات ذلك فالأشخاص المستخدمين له تقل نسبة إصاباتهم بمضاعفات شديدة ولا نستطيع أن نعالج به شخص مصاب بكورونا".