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الزلال: الهلال يسعى لتحقيق البطولات وصعود المنصات وليس البحث عن الصفقات "فيديو"

منذ ساعة
1318
الزلال: الهلال يسعى لتحقيق البطولات وصعود المنصات وليس البحث عن الصفقات "فيديو"

ماجد محمد (صدى):
قال الصحفي الرياضي عبدالعزيز الزلال، إن صفقات الفريق الهلالي التي أبرمها وفق احتياجه، موضحا أن غضب الجمهور الهلالي تنظر له الإدارة بعين الاعتبار.

وأشار عبدالعزيز الزلال خلال مداخلة ببرنامج "في أسبوع":"هناك نجاحات تحسب للإدارة الهلالية وهي عدم وجود ديون ومن الإدارات الأولى التي حصلت على الكفاءة المالية".

وأبان أن الهلال لا يعاني ماليا ولكنه يبحث عن احتياجه وليس هدفه البحث عن صفقات من أجل الحصول على ترند في وسائل التواصل.

ولفت إلى أن الهلال يبحث عن تحقيق البطولات وصعود المنصات، مبينا أنه ليس من أهداف الهلال أن يكون بطلا للصفقات، كما تبحث إدارة الهلال عن لاعب كبير مميز، مشيرا إلى انخفاض حاد في مستوى الهلال البدني واللياقي خلال الموسم الماضي.

الهلال
البطولات
الصفقات
عبدالعزيز الزلال

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أحدث التعليقات

عبود
الله يرحمها والله المني الخبر
ابو علي
حتى الضعوف اللي يترزقون في الحطب نشبتم لهم اتقو الله يا عالم الناس يالله متحمله
عبدالرحيم
لم يثبت وجوده في الأندية الأخرى كيف ينجح في الاتحاد. اعتقد انتهى هزازي وجا زمن غيره
عبدالرحيم
لم يثبت وجوده في الأندية الأخرى كيف ينجح في الاتحاد. اعتقد انتهى هزازي وجا زمن غيره
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