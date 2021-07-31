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بالصور.. مواصفات وتصميم سيارة بولس الكروس أوفر 2022

منذ 31 دقيقة
1189
بالصور.. مواصفات وتصميم سيارة بولس الكروس أوفر 2022

روما (صدى):
أزاحت العلامة التجارية "فيات" الإيطالية الستارعن سياراتها الجديدة بولس الكروس أوفر 2022 والتي سيتم طرحها في البرازيل خلال شهر سبتمبر القادم.

وتتميز السيارة بتصميم عصري نسبياً مع لمسات كروم فوق المصابيح الأمامية والشبك، حيث تعتم على منصة MLA المنفصلة عن سيارات فيات الأخرى من نفس الحجم.

أما عن تصميمها الداخلي فتتمتع السيارة بشاشة لمسية ترفيهية 10.1 إنش ، و لوحة عدادات رقمية 7 إنش ومقود جلدي ومكيف هواء أوتوماتيكي.

وتستمد السيارة قوتها من خلال 3 خيارات للمحرك ، وهم محرك 1.3 لتر بالتنفس الطبيعي، وآخر 1.0 لتر تيربو 3 سلندر، وثالث 1.3 لتر هايبرد، مع ناقل أوتوماتيكي قياسي وآخر يدوي اختياري.

 

 

السيارات
البرازيل
المحرك
فيات
سيارة بولس الكروس أوفر

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