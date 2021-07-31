الأهلي يتعاقد رسميا مع السنغالي ألاسان نداو "فيديو"

طلال الغامدي (صدى):
أعلن النادي الأهلي عن تعاقده مع السنغالي ألاسان نداو، ولم يكشف تفاصيل عن الصفقة ومدة عقد اللاعب مع الفريق.
وشارك النادي الأهلي، مقطع فيديو للسنغالي ألاسان نداو، مرفقا إياه بتعليق:"أسد التيرانجا ينضم إلى كتيبة الأسود".
وكان نادي الجزيرة الإماراتي أبدى اهتمامه بالسنغالي نداو البالغ من العمر 24 عامًا، إلى جوار أندية روسية وأوروبية، منها غلطة سراي التركي.
يذكر أن دوغان أركان وكيل أعمال ألاسان نداو قال:"لم نتحدث إلى غلطة سراي، ولم نتصل به، ولم يتلقَ النادي عرضًا، وكلها شائعات، ولا شيء من هذا القبيل. ونداو قيمته كبيرة وهو لاعب جيد في ناديه".